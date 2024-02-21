به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رئیسجمهور اوکراین از کشاورزان لهستانی برای برپایی تظاهرات انتقاد کرد.
«ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین روز چهارشنبه اقدام فعالان لهستانی که مانع از ورود غلات اوکراینی به کشورشان میشوند، را تمسخر آشکار نسبت به نظامیان اوکراینی دانست.
کشاورزان لهستانی مدتهاست در مخالفت با رقابت با غلات ارزانتر اوکراین تظاهرات میکنند. بنا به استدلال کشاورزان لهستانی، تأمین کنندگان اوکراینی مجبوربه پیروی از قوانین و استانداردهای اتحادیه اروپا نیستند و این شرایط مزیت ناعادلانه ای در اختیار آنها قرار میدهد.
ورشو واردات محصولات کشاورزی از اوکراین را ممنوع کرده اما به محصولات این کشور اجازه عبور از لهستان را میدهد. با این حال، نگرانیهایی مطرح است که غلات اوکراین راه خود را به بازار لهستان باز کنند.
«آندری دودا» رئیس جمهور لهستان روز سه شنبه اعلام کرد که با وجودی که دولت او از کی یف حمایت میکند، اما نمیتواند مانع اعتراضات مسالمت آمیز کشاورزان شود.
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