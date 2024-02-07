استولتنبرگ: هیچ تهدید مستقیمی متوجه اعضای ناتو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو امروز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی تأکید کرد که ناتو در حال حاضر هیچ تهدید مستقیمی را برای هیچ یک از اعضای خود مشاهده نمی‌کند.

وی دراین‌باره گفت: ما دائماً روی دفاع و بازدارندگی کار می کنیم و امنیت را بدیهی نمی دانیم. اما در حال حاضر، ناتو هیچ تهدید مستقیمی علیه هیچ یک از متحدان خود نمی بیند.

استولتنبرگ امروز چهارشنبه نشستی با مشاوران امنیت ملی ناتو در مقر اتحادیه در بروکسل برگزار کرد.

ساعاتی پیش دمیتری مدودف، معاون شورای امنیت و رییس‌جمهور سابق روسیه تأکید کرد که ارتش روسیه در جنگ احتمالی با ناتو به شیوه جنگ اوکراین عمل نخواهد کرد.

وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر جنگی بین روسیه و ناتو اتفاق بیفتد، براساس سناریوی عملیات ویژه نظامی روسیه و در سنگرها با استفاده از توپخانه، خودروهای زرهی، پهپادها و تجهیزات جنگ الکترونیک انجام نخواهد شد. موشک‌هایی از طرف روسیه استفاده خواهد شد که به سمت و سوی خوبی نخواهد رفت.

مدودف هفته پیش نیز هشدار داد که رزمایش کنونی ناتو بازی خطرناک با آتش است. وی در این‌باره افزود که «اگر خود این ائتلاف تصمیم به انجام رزمایش در چنین سطحی گرفته، به این معنی است که آنها واقعاً از چیزی هراس دارند.»

این مقام ارشد دولت روسیه در ادامه گفت: روسیه قرار نیست به هیچیک از کشورهای ناتو حمله کند، اما اگر آنها تمامیت ارضی روسیه را خدشه‌دار کنند، با پاسخ فوری مواجه خواهند شد.

مدودف همچنین تأکید کرد که «اگر هر یک از کشورهای ناتو پایگاه های هوایی خود را در اختیار نئونازی ها قرار دهد، یک هدف مشروع تلفی خواهد شد.»

هفته گذشته «کریستوفر کاولی» فرمانده ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد که نزدیک به ۹۰ هزار نیروی نظامی در بزرگترین رزمایش ناتو در دهه‌های اخیر با عنوان «مدافع ثابت‌قدم ۲۰۲۴» شرکت خوهند کرد. این رزمایش از این هفته آغاز شده و تا ماه «می» (بیش از سه ماه) ادامه خواهد داشت.

این ژنرال آمریکایی پس از نشست دو روزه رؤسای دفاع ملی به خبرنگاران در بروکسل گفت: «ائتلاف (ناتو) توانایی خود را برای تقویت منطقه یورو-آتلانتیک با حرکت نیروهای فراآتلانتیکی از آمریکای شمالی نشان خواهد داد».

وب‌سایت «بارونز» نیز به نقل از کریستوفر کاولی نوشت: این رزمایش چند ماهه به منظور آزمایش توانایی ناتو برای درگیری با دشمنانی مانند روسیه است. در این رزمایش یگان‌های نظامی ۳۱ عضو ناتو و همچنین نیروی نظامی سوئد هم حضور دارند که خواستار پیوستن به ناتو است. به نوشته بارنز این رزمایش متشکل از مجموعه‌ای از رزمایش‌های انفرادی کوچک‌تر، از آمریکای شمالی تا جناح شرقی ناتو، نزدیک به مرز روسیه خواهد بود و در آن ۵۰ کشتی نیروی دریایی، ۸۰ هواپیما و بیش از ۱۱۰۰ خودروی جنگی شرکت خواهند کرد.

این رزمایش - بزرگترین رزمایش ناتو از زمان رزمایش Reforger در سال ۱۹۸۸ در طول جنگ سرد - در حالی برگزار می‌شود که ناتو در مواجهه با جنگ روسیه علیه اوکراین، سیستم دفاعی خود را اصلاح می‌کند.