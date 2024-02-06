به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با گابریل آتال، نخست وزیر فرانسه گفت که پایان درگیری در اوکراین در هیچ چشم اندازی نمی‌گنجد.

شولتز با تاکید بر اینکه اروپا باید به حمایت از اوکراین ادامه دهد، گفت: «روسیه نزدیک به دو سال است که جنگی بی امان علیه اوکراین به راه انداخته است و پایان آن متصور نیست.»

وی افزود: «این نشانه خوبی است که شورای اروپا اخیراً بودجه‌ای را برای حمایت از اوکراین در چند سال آینده تصویب کرده است. همچنین خوب است که ما به عنوان صدراعظم و نخست وزیر در مورد چگونگی افزایش حمایت اروپا از کی‌یف فکر و تبادل نظر می‌کنیم.»

شولتز گفت که آلمان در سال جاری بیش از ۷ میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین اختصاص خواهد داد.

وی بار دیگر تاکید کرد که کمک به اوکراین تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داشت. این مشاور در پایان گفت: من واقعاً امیدوارم که آمریکا و کنگره این کشور به زودی تصمیم بگیرند حمایت‌های مالی لازم را انجام دهند.

در ۸ فوریه، شولتز به ایالات متحده سفر خواهد کرد و در ۹ فوریه با جو بایدن، رهبر ایالات متحده دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود که بایدن و شولتز قصد خود را برای ادامه حمایت از اوکراین اعلام کنند و دو طرف همچنین در این مورد گفت‌وگو خواهند کرد.

اوکراین از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در در این کشور، کمک‌های مالی و نظامی زیادی از کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده و دیگر کشورهای اروپایی دریافت کرده است.

کشورهای غربی از طریق حمایت‌های مادی، نظامی و سیاسی که از کی‌یف می‌کنند، به دنبال مقابله با روسیه در اوکراین هستند، اما مسکو بیش از یک بار تاکید کرده است که عملیات نظامی در دونباس تا زمانی که تمام عملیات نظامی اوکراین متوقف نشود، تمام نخواهد شد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأیید کرد که روسیه قصد اشغال اراضی اوکراین را ندارد و توضیح داد که هدف از این عملیات حفاظت از افرادی است که به مدت ۸ سال توسط رژیم کی‌یف در معرض آزار و اذیت و نسل کشی بوده‌اند.

روسیه پیش از این به دلیل ارسال تسلیحات به اوکراین، یادداشتی به کشورهای ناتو ارسال کرده بود و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز اشاره کرده بود که هرگونه محموله حاوی سلاح به اوکراین، هدف قانونی روسیه خواهد بود.