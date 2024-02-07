به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی چهارشنبه شب در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان تنگستان عنوان داشت: استکبار جهانی، همه ساله، اتفاقات مهم کشور بویژه راهپیمایی‌ها را زیر ذره بین برده و تمام تصاویر مرتبط به رویدادهای مهم را از زاوایای مختلف تفسیر می‌کند.

فرماندار تنگستان افزود: حضور پرشور ملت بیدار و آگاه ایران اسلامی در حمایت از انقلاب اسلامی، تمام نقشه‌های دشمنان نظام را نقش بر آب خواهد

کرد.

وی حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه را تجلی پشتوانه مردمی و عظیم نظام دانست و تصریح کرد: مردم در دوران مختلف انقلاب حضوری پررنگ و تأثیرگذار داشته‌اند و اقشار مختلف مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان آماده حماسه آفرینی مجدد در یوم الله ۲۲ بهمن هستند.

فرماندار تنگستان یاد آور شد: راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید میثاق مردم با آرمان‌های بلند انقلاب؛ امام ره، شهدا و حضورشان در جشن پیروزی انقلاب است.

وی ادامه داد: باید زمینه‌ای ایجاد شود تا برنامه‌های یوم الله ۲۲ بهمن با کیفیت بهتری جهت حضور گسترده مردم برگزار شود.

لطفی اضافه کرد: باید در جهت انعکاس و تصویر برداری از راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان از یک گروه تصویری برداری خوب برای اطلاع رسانی لازم استفاده شود.

فرماندار خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی لازم جهت برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در سطح شهرستان انجام شود.

وی افزود: نیازی است تدابیر لازم جهت هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر اهرم در نظر گرفته شود.

وی گفت: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۲ بهمن از میدان امام خمینی ره به سمت جایگاه نماز جمعه اهرم برگزار خواهد شد.