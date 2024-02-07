«بهشت تبهکاران» برشی از تاریخ ایران

خبرگزاری مهر – گروه استانها – ابوالفضل شایان: مسعود جعفری جوزانی، باتجربهترین کارگردان این دوره از جشنواره فیلم فجراست که با فیلم «بهشت تبهکاران» در این جشنواره حضور دارد. فیلمی که برشی از تاریخ زمان پهلوی اول است.
فیلم با گزارهای با این عنوان شروع میشود که شاید داستان تمام این فیلم است: «کشور بدون دادگستری آزاد و مستقل، بهشت تبهکاران است.»
دوره پر فراز و نشیب پهلوی اول، جولان روسیه و انگلیس در روند اتفاقات کشور، شکل گیری احزاب مختلف مثل حزب توده و خفقان سیاسی دوران، همگی دست در دست هم داده تا جوانی نویسنده از آبادان به تهران بیاید و اتفاقات عجیبی برایش رخ بدهد.
برای درک بهتر این فیلم، دانستن این برهه از تاریخ اهمیت فراوانی دارد؛ جعفری جوزانی، قبلاً هم در دل تاریخ این کشور قدم زده است و سریال «در چشم باد»، ماندگارترین آنهاست.
اما در فیلم «بهشت تبهکاران»، قبل از هر چیز، آشفتگی روایت در فیلم نمیگذارد مخاطب با داستان ارتباط برقرار کند و فیلم، روند اتفاقات تراژیک ناگواری است که انگار وصله پینه شده و چفت و بست ندارد. فیلم حتی بعضی جاها مشکلات فنی داشته و این حس را به مخاطب القا میکند که شاید این نسخه نهایی فیلم نباشد.
داستان فیلم به گونهای است که مخاطب در نهایت همدردی با قهرمان فیلم، از خود فیلم و بازی بازیگرها شاکی است و حضور این همه چهره هم در پوشاندن آن، قاصر است.
هرچند فیلم در نهایت به دل مخاطب مینشیند و به جسارت و انتخاب موضوع مسعود جعفری جوزانی آفرین میگوید اما شاید روایت فیلم در قاب سینما نتواند درام داستان فیلم را شکل دهد.
نظر شما