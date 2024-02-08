به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه مصادف با مبعث رسول اکرم (ص) و همزمان با هشتمین روز از برگزاری چهل و دومین جشنواره فیلم فجر، ۴ فیلم سینمایی «باغ کیانوش» به کارگردانی رضا کشاورزحداد، «آبی روشن» به کارگردانی بابک خواجه پاشا، «نوروز» به کارگردانی سهیل موفق، «ببعی قهرمان» به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی به نمایش گذاشته میشود.
باغ کیانوش و ماجرای فرار یک خلبان عراقی
فیلم سینمایی «باغ کیانوش» اولین فیلمی است که در این روز در کاخ جشنواره به نمایش گذاشته میشود؛ رضا کشاورزحداد کارگردان و محمدجواد موحد تهیه کننده این اثر سینمایی هستند، فیلمی که داستان آن در دهه ۶۰ رخ میدهد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را تولید کرده است. رضا کشاورزحداد با ساخت «باغ کیانوش» اولین تجربه سینمایی خود را پشت سر میگذارد، فیلمی که در بخش سودای سیمرغ نیز حضور دارد.
یکی از نکات مهم این فیلم، این است که فیلمنامه «باغ کیانوش» اقتباس از کتابی با همین نام است. این کتاب به قلم علیاصغر عزتیپاک برای گروه سنی نوجوان از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده بود. داستان رمان «باغ کیانوش» در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق در روستایی از توابع شهر همدان اتفاق میافتد. حمزه و عباس تصمیم میگیرند در روز جشن ازدواج پسر کیانوش به باغ او دستبرد بزنند. این ماجرا با سقوط یک هواپیمای بمبافکن عراقی در نزدیکی باغ همزمان میشود. سقوط هواپیما و ورود خلبان آن به باغ کیانوش ماجراهای جالبی رقم میزند.
شهرام حقیقتدوست، علیرضا آرا، مجید پتکی، با حضور عباس جمشیدیفر بازیگران اصلی این فیلم سینمایی را تشکیل میدهند.
درامی از مشکلات یک مرد آذری
فیلم سینمایی «آبی روشن» دومین تجربه کارگردانی بابک خواجه پاشا بعد از ساخت «درآغوش درخت» است که در بخش سودای سیمرغ به نمایش گذاشته میشود. این فیلم یک اثر اجتماعی است که در شهر تبریز ساخته شده است. «آبی روشن» داستان یک مرد تبریزی با بازی مهران احمدی است که با چالشهایی در زندگی اش روبهرو شده است.
بازیگر اصلی این فیلم عبارتند از مهران احمدی، مرتضی امینی تبار، مهران غفوریان، سارا حاتمی، روحالله زمانی، علیاکبر اصانلو و کاظم هژیرآزاد.
علی نصیریان در قامت نوروز
«نوروز» به کارگردانی سهیل موفق یک اثر فانتزی و در حوزه سینمای کودک و نوجوان است که استاد علی نصیریان در این فیلم ایفای نقش میکند.
در خلاصه داستان فیلم «نوروز» آمده است: «نوروز در راه است، اما اهریمن در کمین است تا نوروز و بهار را از بین ببرد. عمو نوروز در مسیر کلبه ننه سرما و جستوجوی حاجی فیروز دچار سانحه میشود و طوفانی بزرگ آغاز میشود.»
علی نصیریان، شبنم مقدمی، مهدی هاشمی، افشین هاشمی، مهتاب ثروتی، سیاوش چراغیپور، علیرضا آرا، طاها شادیفر، سحر حسینی و علی بوراک سیلان بازیگران این فیلم هستند.
ببعی و آرزوی پرواز
«ببعی قهرمان» به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی یکی دیگر از انیمیشنهای حاضر در چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر است که قرار است امروز به نمایش گذاشته شود. در خلاصه داستان انیمیشن «ببعی» یا «ببعی قهرمان» آمده است: «ببعی که همیشه مجلات جغد قهرمان درباره پرواز را میخواند در سر رؤیای پرواز دارد و میخواهد مانند یک پرنده پرواز کند …»
«ببعی قهرمان» پس از «فهرست مقدس» و «پسر دلفینی» سومین انیمیشن سینمایی سازمان اوج است.
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