تورم در اقتصاد سلامت کشور بالای ۷۰ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام عباسیان گفت: همه کارشناسان به این مسئله اذعان دارند که تورم در اقتصاد سلامت بالای ۷۰ درصد است، چرا که سلامتی آحاد مردم نیاز به تجهیزات دارد و افزایش قیمت ارز خود حاکی از این امر است.

وی با بیان اینکه ارتقا سلامتی بهداشت نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد، افزود: طبق قانون اهمیت بهداشت یک حق اساسی برای زندگی است در این میان تولید کنندگان سلامت، جامعه پزشکی هستند که در این سال‌ها برای ارتقا سلامت چه در دوران کرونا و چه پس از آن به عنوان سربازان جان بر کف بوده اند و همواره از جان مایه گذاشتند؛ ولی متأسفانه همیشه مورد تاخت و تاز ناجوانمردانه کسانی بوده اند که خود مفهوم سلامتی را نمی‌دانند.

عباسیان ادامه داد: متأسفانه در این سال‌ها تمام فشار فقط بر جامعه پزشکی است. این پزشک است که باید جور عدم توانمندی بیمه‌ها و نهادهای دیگر را به دوش بکشد که نتیجه این همه ندانم کاری و غفلت، مهاجرت پزشکان برای به دست آوردن حداقل‌های زندگی است.

وی افزود: امروزه در صدا و سیما و وزارت بهداشت به ناهنجاری‌های روحی و روانی که بر جامعه پزشکی به خصوص پزشکان جوان حاکم است، اشاره نمی‌شود و دلیل را جویا نمی‌شوند که چرا یک پزشک باید احساس ناامنی اجتماعی کند، چرا نباید مستقل باشد، چرا باید متخصصین هنوز سربار خانواده‌های خود باشند و نتوانند پس از گذر ۱۲ سال زحمت و تلاش و تحصیلات آکادمیک، تشکیل خانواده بدهند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: مسائل جامعه پزشکی واقعیت‌های تلخی هستند که باید هیأت دولت مقتدرانه به آن ورود کند و سعی کند با افزایش حداقلی ۴۶ درصد تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ موافقت کند و به آحاد جامعه اطلاع رسانی کند که هزینه تمام شده سلامت بیش از این است و پزشکان سوبسید می‌دهند؛ در غیر این صورت مکانیزم اقتصاد سلامت نه تنها در بخش خصوصی بلکه در مراکز دولتی هم به بن بست می‌رسد.