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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۰۹

عباسیان عنوان کرد؛

تورم در اقتصاد سلامت کشور بالای ۷۰ درصد است

تورم در اقتصاد سلامت کشور بالای ۷۰ درصد است

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی، نسبت به بحرانی شدن اقتصاد سلامت در کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام عباسیان گفت: همه کارشناسان به این مسئله اذعان دارند که تورم در اقتصاد سلامت بالای ۷۰ درصد است، چرا که سلامتی آحاد مردم نیاز به تجهیزات دارد و افزایش قیمت ارز خود حاکی از این امر است.

وی با بیان اینکه ارتقا سلامتی بهداشت نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد، افزود: طبق قانون اهمیت بهداشت یک حق اساسی برای زندگی است در این میان تولید کنندگان سلامت، جامعه پزشکی هستند که در این سال‌ها برای ارتقا سلامت چه در دوران کرونا و چه پس از آن به عنوان سربازان جان بر کف بوده اند و همواره از جان مایه گذاشتند؛ ولی متأسفانه همیشه مورد تاخت و تاز ناجوانمردانه کسانی بوده اند که خود مفهوم سلامتی را نمی‌دانند.

عباسیان ادامه داد: متأسفانه در این سال‌ها تمام فشار فقط بر جامعه پزشکی است. این پزشک است که باید جور عدم توانمندی بیمه‌ها و نهادهای دیگر را به دوش بکشد که نتیجه این همه ندانم کاری و غفلت، مهاجرت پزشکان برای به دست آوردن حداقل‌های زندگی است.

وی افزود: امروزه در صدا و سیما و وزارت بهداشت به ناهنجاری‌های روحی و روانی که بر جامعه پزشکی به خصوص پزشکان جوان حاکم است، اشاره نمی‌شود و دلیل را جویا نمی‌شوند که چرا یک پزشک باید احساس ناامنی اجتماعی کند، چرا نباید مستقل باشد، چرا باید متخصصین هنوز سربار خانواده‌های خود باشند و نتوانند پس از گذر ۱۲ سال زحمت و تلاش و تحصیلات آکادمیک، تشکیل خانواده بدهند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: مسائل جامعه پزشکی واقعیت‌های تلخی هستند که باید هیأت دولت مقتدرانه به آن ورود کند و سعی کند با افزایش حداقلی ۴۶ درصد تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ موافقت کند و به آحاد جامعه اطلاع رسانی کند که هزینه تمام شده سلامت بیش از این است و پزشکان سوبسید می‌دهند؛ در غیر این صورت مکانیزم اقتصاد سلامت نه تنها در بخش خصوصی بلکه در مراکز دولتی هم به بن بست می‌رسد.

کد مطلب 6018283
حبیب احسنی پور

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