فرش قرمز برای بلاگرهای فرنگی/آمادگی برای برپایی نمایشگاه گردشگری

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته فعالان گردشگری برای نمایشگاه بین المللی گردشگری آماده میشوند و قرار است صنایع دستی از آن حذف شود، با این حال معاون صنایع دستی استان تهران از برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی در روزهای سوم تا ششم اسفند خبر داد و گفت: از تسهیلات و ظرفیتهای نمایشگاه گردشگری برای برگزاری این نمایشگاه بهره گرفته میشود.
احسان دهقانی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درباره برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران بیان کرد: این نمایشگاه پس از پایان نمایشگاه بین المللی گردشگری با فاصله چند روز از سوم تا ششم اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
معاون صنایع دستی گفت: بخش خصوصی درخواست برگزاری این نمایشگاه را به معاونت صنایع دستی تهران داد و ما هم این درخواست بررسی و مجوز برگزاری را صادر کردیم. زمان درخواستی بخش خصوصی ۱۲ تا ۱۵ اسفند بود که به سوم تا ششم اسفند تغییر داده شد. از این جهت که به زمان برگزاری نمایشگاه گردشگری نزدیک باشد و ادارههای کل میراث فرهنگی استانها بتوانند تسهیلاتی که برای حضور فعالان گردشگری در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران فراهم میکنند را در اختیار فعالان صنایع دستی نیز قرار داده و آن را به اشتراک بگذارند. از طرفی در ایام سوم تا ششم اسفند با سه روز تعطیل مواجه هستیم و بازدیدکنندگان زمان بیشتری برای حضور در نمایشگاه خواهند داشت.
دهقانی گفت: به ادارههای میراث فرهنگی در استانها توصیه میکنیم از ظرفیتهای موجود در غرفههای نمایشگاه گردشگری برای نمایشگاه صنایع دستی نیز بهره ببرند. چون ادارهها یک بار برای نمایشگاه گردشگری هزینه کردهاند و پول غرفه را دادهاند بنابراین میتوان از همان متریال برای غرفههای نمایشگاه صنایع دستی هم استفاده کرد.
حق الکشف به قانون میراث طبیعی تسری یابد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارائه بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران پرداخته است. در بخشی از این گزارش نیز درباره پرداخت حق الکشف مواردی را ذکر کرده و پیشنهادی داده است.
در این گزارش آمده: پرداخت حقالکشف یکی از شیوههای بازدارنده برای پیشگیری از وقوع جرایم میراثفرهنگی است و حتی در مواردی، مشوق مجرمین بالقوه به پرهیز از جرم و در عوض گزارش به مقامات برای دریافت پاداش و حقالکشف بوده است.
قانون جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز به قصد کشف اشیای عتیقه مصوب ۱۳۵۸ که پرداخت حقالکشف به کاشفان تصادفی را مجاز دانسته و حتی میزان حقالکشف را به افرادی که اموال کشف شده را بهموقع تحویل مقامات میدهند نیز تعیین کرده است.
بدین ترتیب یکی از تکالیف قانونی این حوزه، پرداخت حقالکشف به کاشفان تصادفی است. در این راستا در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی پرداخت حقالکشف اموال فرهنگی تاریخی توقیفی و کشفیات اتفاقی» ابلاغی وزیر میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی سال ۱۴۰۱، پرداخت حقالکشف به ضابطین فضایی و کاشفین تصادفی را تأیید کرده است.
اختصاص ۱۶۸ میلیارد تومان برای بیمه فعالان صنایعدستی
سید عزتالله ضرغامی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در برنامه صبحانه ایرانی حضور یافت و در ابتدای صحبتهایش بر اهمیت ایجاد شادی و نشاط در جامعه تاکید کرد.
وی شنیدن قرائتهای مختلف را در قضاوت صحیح مؤثر دانست و فقدان آن را یکی از مشکلات کشور در تصمیمگیریها عنوان کرد و افزود: صبحانههای من به دلیل فراجناحی بودن به صبحانههای سیاسی معروف شد.
وی با بیان اینکه انقلاب دو امدادی است و باید از همه دولتهای قبل و زحمات آنها تشکر کرد، ادامه داد: ما پنج رئیسجمهوری داشتیم که خدمت کردهاند و هر یک خصایص خوبی هم داشتهاند. اگر من گزارشی میدهم، دیگران هم در این سالها زحمت کشیدهاند و کار را جلو بردهاند. مثل دیواری که آجرچینی میشود و چند آجر هم ما میگذاریم. این را باید تبدیل به فرهنگ کنیم.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به اینکه صنایعدستی متشکل از صنایعدستی و هنرهای سنتی است، افزود: من سالها با هنرمندان کار کردهام. هیچ هنری به اندازه هنرهای سنتی همگرایی با فرهنگ، سبک زندگی، تمدن ایرانی، دین و رفتار ندارد و دارای دامنه بسیار وسیعی است.
ضرغامی به فعالیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: ۶۰۰ هزار نفر رسمی هستند و ۶۰۰ هزار نفر رسمی نیستند، اما شناخته شدهاند و همگی با ما در ارتباط هستند.
وی با اشاره به شعار هرخانه یک کارگاه، افزود: صنایعدستی خانوادگی است و همه اعضا کنار یکدیگر کار میکنند و بچهها از سن پایین مهارتی را یاد میگیرند.
گردشگری و هتلداری به آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش اضافه شود
سید عزتالله ضرغامی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامهای به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش نوشت: فعالیت صنایع گردشگری و هتلداری به صورت دانش محور و کاربردی بوده به طوری که شاخههای متنوع گردشگری و روشهای پذیرایی و مهمان نوازی همواره در حال به روز رسانی و بهینه سازی متناسب با نیازهای روز گردشگران است و این امر توجه ویژه به مقوله آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص را بیش از پیش ضروری کرده است.
با عنایت به اینکه در سالهای اخیر در هنرستانهای زیر مجموعه؛ رشتههای گردشگری و هتلداری دایر شده است، ولیکن برای جذب آموزگاران و معلمان متخصص از فارغ التحصیلان این رشتهها در ردیفهای استخدامی آزمون سراسری آن وزارتخانه متناسب با نیاز در واحدهای زیر مجموعه، اقدام لازم صورت نگرفته است.
همچنین در هنرستانها و مدارس مرتبط، به دلیل عدم جذب نیروی متخصص و استفاده از متخصصان رشتههای غیر مرتبط قطعاً نتایج مدنظر برای توسعه گردشگری حاصل نمیشود.
با توجه به فراخوان جدید استخدامی آن وزارتخانه و عدم درج رشتههای مرتبط با صنعت گردشگری دستور فرمائید ضمن اصلاح و درج کد رشتههای گردشگری و هتلداری در ردیفهای جدید از ظرفیت متخصصان و فارغ التحصیلان رشتههای فوق الذکر در این آزمون و آزمونهای بعدی استفاده شود.
رونمایی از کتاب یکصد و سیزده مجلس نقالی
کتابخانه و موزه ملی ملک همزمان با برگزاری آئین گرامی داشت مبعث حضرت رسول اکرم صلیالله علیه و آله و سلم، از کتاب یکصد و سیزده مجلس نقالی از مرشد ولیالله ترابی رونمایی کرد.
در این آئین که بر پایه وقفنامه زندهیاد حاج حسین آقا ملک برپا شد، بزرگترین موقوفه فرهنگی ایران همچنین از میراثداران روایی (نقالان و پردهخوانان) تجلیل کرده و دستاوردهای آنان در زمینه فرهنگ و آئینهای سنتی ایرانی- اسلامی را گرامی داشت.
سخنرانی، منقبتخوانی و موسیقی، دیگر برنامههای آئین گرامی داشت مبعث حضرت رسول اکرم صلیالله علیه و آله و سلم بود.
۲۰ اینفلوئنسر خارجی برای تولید محتوای گردشگری به ایران میآیند
علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در نشستی پیرامون برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران که امروز در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی برگزار شد گفت: نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته از ۲۳ تا ۲۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میشود.
وی گفت: این نمایشگاه که از بزرگترین نمایشگاههای کشور است، در ۲۰ سالن، ۶۰ هزار متر مربع و با ۹۸۷ غرفه مشارکت کننده برگزار میشود. ۹ سالن آن به شرکتهای دانش بنیان، یک سالن به مشارکت کنندگان خارجی و یک سالن به گردشگری سلامت در نظر گرفته شده است. برای هر استان نیز تم های مختلفی در نظر گرفتهایم.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی افزود: حضور گروههای آئینی یکی از ویژگیهای نمایشگاه است همچنین بخش گردشگری خوراک به صورت ویژه دیده شده است. یکی از جلوههای نمایشگاه امسال حوزه سرمایه گذاری است. در این چند روز ۶۰۰ بسته سرمایه گذاری در کنار ۱۵۰۰ فرصت سرمایه گذاری با مشارکت معاونان استانداریها ارائه میشود.
شالبافیان تصریح کرد: کشورهای روسیه، ترکیه، مالزی، اندونزی، تایلند، ازبکستان، ویتنام، تاجیکستان، زیمباوه، تانزانیا و سریلانکا در این نمایشگاه غرفه دارند. همچنین برای شرکت کنندگان خارجی فضاهای گفت و گو تهیه شده است. ضمن اینکه ۶۹ دفتر خدمات مسافرتی خارجی به غیر از دفاتری که غرفه دارند اعلام حضور کردند که بیشتر از شهرهای کازان و سنت پترزبورگ روسیه هستند.
ایجاد شعبه اختصاصی رسیدگی به جرایم میراثفرهنگی در تهران
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: شعبه اختصاصی در تهران به جرایم میراثفرهنگی اختصاص یافت. شنیدیم در برخی از استانها نیز شعبههای مجزا برای رسیدگی به این نوع جرایم در حال راهاندازی است.
مصطفی دهپهلوان رئیس پژوهشگاه که در آئین اختتامیه کارگاه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطههای باستانی سخن میگفت با اشاره به اینکه در موضوع تعیین عرصه و حریم در برخی از مواقع بین همکاران باستانشناس اختلاف نظرهایی وجود دارد و برخی از فعالیتها آنگونه که درست است پیش نمیرود بر امر آموزش لحظه به لحظه در این حوزه تأکید کرد و گفت: اگر از صد باستانشناسی که برای تعیین عرصه و حریم به محوطه میروند ده نفر هم نیاز به آموزش داشته باشند ما باید این امکان را برای آن تعداد فراهم آوریم.
وی با طرح این پرسشها که فلسفه و ماهیت تعیین عرصه و حریم و ماهیت حقوقی آن چیست و شیوه انجام کار چه باید باشد موضوع تعیین عرصه و حریم را مهم خواند و تصریحکرد: متأسفانه حفاران قاچاق جلوتر از ما حرکت میکنند، محوطههای بسیاری در کشور ویران شده یا در حال ویرانی هستند. این خیلی بد است که بگوییم ما باید خودمان را با حفاران غیر مجاز وفق دهیم و با خلاقیت از تکنیکهایی استفاده کنیم که بتوانیم محوطههای ویران شده را نیز مطالعه کنیم.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری گفت: خیلی تلخ است که طبق گزارشها بیش از ۱۹۵ هزار محوطه و تپه باستانی در نقشه باستانشناسی کشور ثبت شده و از این تعداد ۱۷ تا ۱۸ هزار تپه ثبت ملی شدهاند که از این تعداد نیز شاید چند هزارتا تعیین عرصه و حریم شده باشند.
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