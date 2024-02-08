معلمان رسالت مهمی در جهاد تبیین بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح پنجشنبه در مراسم رسالت بسیج فرهنگیان در منظومه انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت روایت‌گری و جهاد تبیین توسط معلمان در راستای شناساندن دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: وظیفه اصلی بسیج فرهنگیان تربیت معلمان کارآمد و انقلابی است.

فرماندار بوشهر گفت: بسیج را واژه‌ای با معنا و قدرتی توانا برای تحقق اهداف اصیل و نوین انقلاب اسلامی ایران می‌توان نام برد که در شرایط و مقتضیات زمان ایفاگر نقش‌های مختلف در جامعه است.

وی افزود: امروز رسالت بزرگ تربیت نوجوانان و جوانان کشور بر عهده آموزش و پرورش است و لذا رسالت پاسداری از انقلاب اسلامی با حضور بسیج فرهنگیان در آموزش و پرورش تجلی می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون جنگ ترکیبی اصلی ترین هدف دشمن برای نابود کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی است و نیاز جنگ ترکیبی، معلمانی با دانش سواد رسانه‌ای بالا است که در این راستا ارتقا معلمان متدین و انقلابی می‌تواند راه حل خوبی برای این مشکل باشد.

فرماندار بوشهر اظهار داشت: امروزه وظیفه‌ بسیج فرهنگیان، تربیت معلمان کار آمد و انقلابی است.

وی گفت: انتظار ما از آموزش و پرورش حمایت از بسیج است همانطور که تاکنون ادامه داشته است.

وی با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب، بیان کرد: از روشنگری نباید غافل شد، دستاوردهای بسیار مهم در کشور داریم که باید تبیین شوند که در این راستا بحث اردوهای راهیان پیشرفت مطرح است که وظیفه اصلی معلمان در این اردوها، روایت‌گری و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دهه اول خود با دشمنان مبارزه کرد و مدیران نمونه‌ای تربیت کرد. هادیان و مبلغان سیاسی باید جهاد تبیین را جدی بگیرند.

فرماندار بوشهر مشارکت مردم را مهم‌ترین اصل در انتخابات برشمرد و ادامه داد: حضور مردم نماد اقتدار ملی و خنثی کننده توطئه و نیرنگ شوم دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی است.