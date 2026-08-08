نسل جوان در خط مقدم جنگ شناختی؛ تأکید آرامی بر جهاد تبیین در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا آرامی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان گرمسار که در فرمانداری برگزار شد، با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران اظهار کرد: نوک پیکان جنگ شناختی دشمن، نوجوانان و جوانان هستند.

وی با اشاره به اهمیت رسالت آموزش و پرورش در شرایط کنونی و ارتباط مستقیم این نهاد با جوانان و نوجوانان، افزود: خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، رسالت معلمان و جامعه آموزشی شهرستان است.

مدارس در تقویت فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی دارند

امام جمعه گرمسار با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در برهه حساس کنونی بیان کرد: مدارس در تقویت حوزه‌های فرهنگی، روحی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی و مهمی دارند.

آرامی با بیان اینکه آموزش و پرورش در قبال نسل جوان و آینده‌ساز ایران اسلامی رسالت خطیری بر عهده دارد، گفت: معلمان در تقویت حوزه فکری نوجوانان نقش‌آفرین هستند.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش دارد بر روح و فکر جوانان و نوجوانان ما مستولی شود، افزود: خانواده بزرگ آموزش و پرورش در خنثی‌سازی توطئه‌ها نقش مؤثری دارد؛ بنابراین باید برای سال تحصیلی جدید، برنامه‌های تبیینی و آگاهی‌بخشی در برنامه‌ها گنجانده شود.