طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از ابتدای هفته آینده با نفوذ تدریجی سامانه ناپایدار جوی و افزایش پوشش ابر، این استان بارانی خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی در روزهای یکشنبه و دوشنبه بارش پراکنده باران در سطح استان بوشهر و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا فردا با تداوم وزش بادهای شمالی روی دریا، مناطق ساحلی و فراساحل مرکزی و جنوبی استان، مواج خواهند بود.

وی افزود: در ۲۴ ساعت آینده آسمان صاف، گاهی همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی در انتظار بوشهری‌ها است.

محمدی تصریح کرد: در این مدت جهت وزش باد شمال غربی گاهی شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ و روی دریا تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی با سرعت ۱۶ تا ۴۰ و در فراساحل جنوبی گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در همین مدت ارتفاع موج دریا در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.