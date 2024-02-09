تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در استان سمنان به ۱۴۸نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده ظهر آدینه در حاشیه نماز جمعه سمنان و در جمع خبرنگاران از افزایش تعداد نامزدهای انتخابات در چهار حوزه انتخابیه استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: بعد از بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان، تعداد نامزدهای انتخابات افزون شد.

وی از بررسی ۲۴۰ پرونده متقاضیان نمایندگی مجلس استان سمنان در شورای نگهبان خبر داد و ابراز کرد: ۱۴۸ نفر در نهایت با هم به رقابت خواهند پرداخت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از عدم تأیید صلاحیت ۴۸ نفر از داوطلبان انتخابات در استان خبر داد و گفت: ۱۰ نفر به عدم عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابت کنار گذاشته شدند.

ریواده با بیان اینکه ۲۲ نفر نیز به دلیل فقدان شرایط ثبت نام مانند مدرک تحصیلی و شرایط کاری و… کنار رفتند، بیان کرد: ۱۲ نفر نیز انصراف خود را به عنوان نامزد انتخابات در چهار حوزه انتخابیه استان اعلام کردند تا در نهایت ۱۴۸ نفر برای مرحله نهایی رأی گیری عرفی شوند.

وی با بیان اینکه اسامی تأیید شدگان نهایی روز اول اسفند از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد، گفت: رسانه‌ها و محافل سیاسی از گمانه زنی درباره اسامی تأیید صلاحیت شدگان پرهیز کنند.

به گزارش مهر استان سمنان چهار حوزه انتخابیه شامل دامغان؛ شاهرود و میامی؛ سمنان، مهدیشهر و سرخه؛ و همچنین گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی و یک کرسی در انتخابات خبرگان خواهد داشت.