به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «اینترمیامی» آمریکا که لیونل مسی را در اختیار دارد هفته گذشته در یک دیدار تدارکاتی در هنگ کنگ برابر تیم منتخب لیگ برتر این کشور قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۱ پیروز شد. در این دیدار لیونل مسی و لوئیز سوارز روی نیمکت قرار داشتند که همین مساله موجب خشم هوادارانی که به ورزشگاه آمدند شد.

هرچند مسؤولان اینترمیامی دلیل بازی نکردن مسی در این دیدار را مصدومیت او عنوان کردند اما دو روز بعد وقتی این تیم برابر «ویسل کوبه» ژاپن قرار گرفت مسی در زمین بود و برای اینترمیامی به میدان رفت و همین مساله عصبانیت بیشتر هنگ کنگی ها را برانگیخت.

اینترمیامی پس از این اتفاقات بابت بازی نکردن مسی از هواداران هنگ کنگی عذرخواهی کرد و فدراسیون فوتبال این کشور هم اعلام کرد بخشی پول بلیط هوادارانی را که به ورزشگاه آمده بودند پس خواهد داد.

تیم ملی فوتبال آرژانتین قرار است ماه آینده برای برگزاری ۲ دیدار تدارکاتی در کشور چین به مصاف نیجریه و ساحل عاج برود و گویا تبعات نیمکت نشینی مسی در دیدار با هنگ کنگ دامن آرژانتین را هم گرفته است و فدراسیون فوتبال چین در بیانیه‌ای از لغو دیدار آرژانتین و نیجریه خبر داد.

این دیدار قرار بود در شهر «هانگژو» چین برگزار شود. در این بیانیه از «عوامل نامشخص» برای لغو این دیدار اسم برده شده است اما به گفته خبرگزاری «رویترز» خشم هنگ کنگی ها و چینی‌ها از غیبت مسی در دیدار با منتخب هنگ کنگ عامل این اتفاق است.

هنوز مشخص نیست آیا دومین دیدار تدارکاتی آرژانتین در کشور چین برابر ساحل عاج برگزار خواهد شد یا خیر.