به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قاسمی، در خصوص مناسب‌سازی اماکن گردشگری برای استفاده افراد دارای معلولیت گفت: از ابتدای سال با مناطق ۲۲ گانه مکاتبه‌ای صورت گرفت و شهرداران مکلف شدند که برای مناسب سازی اماکن گردشگری خصوصاً موزه‌ها و مکان‌هایی که مورد استفاده گردشگران قرار دارند، بنا بر اولویت گذاری اقدامات لازم را انجام دهند تا جامعه معلولین بتوانند راحت‌تر از این اماکن استفاده کنند.

وی ادامه داد: مناسب‌سازی بعضی از مجموعه‌های شهر تهران مانند باغ موزه قصر و بوستان‌های مرکزی شهر تهران که مجموعه موزه‌ها در اولویت قرار دارند، انجام شده است.

قاسمی با اشاره به اینکه مناسب‌سازی یکی از برنامه‌های اولویت‌دار ستاد گردشگری شهرداری تهران است، افزود: در تدارک هستیم تا با دبیران کانون‌های معلولین مناطق مختلف هم از طریق اداره کل سلامت جلسه‌ای برگزار شود و کمیته مناسب‌سازی معابر را در مناطق با همت و عزم بیشتر پیگیری کنیم.