به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با اصلاح آئین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، امکان دسترسی سازمان‌های مناطق آزاد به اطلاعات قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری را فراهم کرد و وصول عوارض و جرایم آلایندگی در این مناطق را نیز بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده الزامی دانست.

بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران که به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی، در جلسه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است.

متن اصلاح آیین‌نامه اجرایی اخذر عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است؛