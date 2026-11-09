به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمت‌الله بستامی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: پس از گزارش‌ها و تقاضای برخی شهروندان درخصوص مزاحمت برخی خودروها با حرکات نمایشی و خطرناک در شهرستان، بررسی این موضوع با اجرای طرحی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با به‌کارگیری گشت‌های محسوس و نامحسوس در اکثر خیابان‌های اصلی شهر، به مدت یک هفته این طرح را اجرا کردند و تعداد ۴۳ دستگاه انواع خودروی متخلف در حین انجام حرکات نمایشی و خطرناک توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ بستامی افزود: خط قرمز پلیس، آرامش و امنیت مردم است و هرکس به هر نحوی تلاش کند این نیاز اساسی شهروندان را با اختلال روبه‌رو کند، با برخورد قاطع و قانونمند همکاران ما مواجه خواهد شد.