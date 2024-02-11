درآمد هکرها از «باج افزارها» از یک میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی سی گیمر، طبق گزارش Chainalysis، یک شرکت تحلیل داده بلاکچین با توجه به آنکه بیشتر اوقات باج ها به شکل رمز ارز پرداخت می شوند، هکرها در سال ۲۰۲۳ میلادی با حملات باج افزاری بیش از ۱.۱ میلیارد دلار اخاذی کرده اند.

چنین خبری در حالی منتشر می شود که در ۲۰۲۲ میلادی پرداخت های مربوط به باج افزارها کاهش یافته بود. تخمین زده می شود در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۶۷ میلیون دلار باج پرداخت شده بود که نسبت به ۹۸۳ میلیون دلار در ۲۰۲۱ میلادی کمتر بود.

در گزارش مذکور یکی از دلایل اصلی کاهش پرداخت باج در ۲۰۲۲ میلادی و ظهور دوباره باج افزار در ۲۰۲۳ میلادی، روند جنگ در اوکراین بوده است. به بیان ساده تر این شرکت مدعی است هکرها از درآمدزایی برای خود، به نفع حملات با انگیزه سیاسی در حمایت از رژیم روسیه منحرف شدند.

یکی دیگر از دلایل این امر، نفوذ اف بی آی به گروه باج افزاری Hive بوده است. Chainalysis تخمین می زند از طریق بازیافت کلیدهای رمزگشایی فایل ها و دیگر روش ها از پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار باج جلوگیری شده است.

اما از آنجا که جنگ در اوکراین از یک درگیری شدید به وضعیت فرسایشی تبدیل شده، به نظر می‌رسد که عاملان باج‌افزار روسی فرصت یافته اند به فعالیت معمول خود یعنی کلاهبرداری از افراد و شرکت‌ها بازگردند.

افزایش استفاده از حملات سایبری روز صفر نیز عاملی برای افزایش قابل توجه پرداخت باج‌افزار در سال ۲۰۲۳ است. حمله روز صفر (Zero-day vulnerability exploit) یک حمله رایانه ای است که از یک شکاف ناشناخته در نرم افزاری کاربردی، سوءاستفاده می کند.