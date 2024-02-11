۲۲ بهمن نماد اصالت و هویت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رمضانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی نشان می‌دهد بعد از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی مردم همچنان پای این نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده هستند.

وی افزود: مردم علم‌های زیادی را پای این انقلاب قربانی کردند و به پاس جانفشانی شهدای انقلاب و امام راحل هرساله بر شکوه و عظمت راهپیمایی ۲۲ بهمن افزوده می‌شود.

فرماندار نکا تصریح کرد: استقلال و پیروزی انقلاب خواست ملت بزرگ اسلامی بود و امروز هرکسی بخواهد به این نظام و درخت پرثمر انقلاب خیانت کند این انقلاب به پشتوانه عظیم مردمی آن را از بین می‌برد.

نماینده عالی دولت در نکا این اجتماع عظیم مردمی را مقدمه‌ای برای حماسه‌ی حضور در انتخابات ۱۱ اسفند برشمرد و همچنین خاطرنشان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حماسه‌ی بزرگ دیگری شبیه ۲۲ بهمن را در ۱۱ اسفند باید رقم بزنیم.

رمضانی متذکر شد: حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق رأی هم مبارزه نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی را تشدید می‌کند و هم تو دهنی بزرگی به دشمنان داخلی و خارجی نظام می‌زند.