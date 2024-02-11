جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال بسته شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از بسته شدن جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال خبر داد و گفت: این ممنوعیت تردد به دلیل کاهش بار ترافیکی و بازگشت سفر به سمت کرج و تهران انجام شده است.

وی بیان کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت تهران و کرج با اعلام مأموران پلیس راه در محل از ساعاتی دیگر به طور کامل یک طرفه می‌شود. اکنون ترافیک در خط شمالی جاده کرج - چالوس پرحجم است.

رئیس پلیس راه استان البرز عنوان کرد: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی است.