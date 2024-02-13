جزییات برگزاری دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی سال ۱۴۰۲

دکتر رضا یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ گفت: اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در پاییز امسال برگزار شد و برنامه ریزی برای دومین دوره در سال ۱۴۰۲ انجام شد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به جزئیات برگزاری دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: آزمون تئوری این دوره از آزمون در روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ در ۴۲ دانشکده دندانپزشکی کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: بیش از ۸۵۰ دانشجوی دندانپزشکی مشمول آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی هستند که از این تعداد ۶۹۰ نفر در آزمون تئوری شرکت می‌کنند که این تعداد یا برای اولین بار است که در آزمون تئوری شرکت می‌کنند و یا اینکه از آزمون پیشین افتاده اند و در این آزمون دوباره شرکت می‌کنند.

یزدانی یادآور شد: همچنین از تعداد ۸۵۰ دانشجوی مشمول، ۱۷۰ نفر هم در آزمون عملی این دوره شرکت می‌کنند. این افراد مردودین آزمون عملی دوره قبل هستند که در یک یا چهار درس آزمون عملی رد شده بودند.

وی اظهار داشت: آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی دارای دو بخش تئوری و عملی است که آزمون عملی این دوره از آزمون در روز ۹ اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. دانشجویانی که حدنصاب آزمون تئوری را کسب کنند می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از دانشجویان مشمول در این دوره از آزمون پیشین به این آزمون می آیند و بخشی هم سال آخر را در ترم بهمن می‌گذرانند، تغییری در شیوه امتحان اعمال نمی‌شود و آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی به همان روال ۶۰ سوال آزمون تئوری و ۱۱ درس عملی است که از ۱۱ درس، امتحان ۸ درس به صورت اسلاید، کیس و بیمار است و امتحان سه درس کار با دست و مهارتی است.

وی تاکید کرد: شیوه آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند و پس از پایان دو دوره آزمون و پس از ارزیابی نظرات اساتید، دانشجویان و مجریان آزمون یک سری تغییرات مثبت خواهیم داشت که در صورتی که این تغییرات در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب شود، به تمام ذینفعان قبل از برنامه ریزی برای آزمون ۱۴۰۳ اعلام می‌شود.