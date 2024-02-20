به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه النشره، محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی سخنانی در یک مراسم یادبود با اشاره به تحولات غزه اعلام کرد: دشمن صهیونیستی سعی در پیشروی در رفح در جنوب غزه دارد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند بر این منطقه سیطره پیدا کند و همچنان در کمین رزمندگان مقاومت گرفتار می‌شود. ارتش اشغالگر نمی‌تواند بر مناطقی که در آنجا نفوذ می‌کند، مسلط گردد و مجبور به عقب‌نشینی می‌شود.

رعد ادامه داد: ما اکنون در مرحله سقوط اهداف دشمن قرار داریم و درست است که هزینه زیادی باید بدهیم و فداکاری بسیاری کنیم، اما نابودی اهداف دشمن وظیفه ماست و این همان پیروزی است که ما می‌خواهیم. زمانی که دشمن در رسیدن به این هدف‌ها شکست می‌خورد، یعنی ما پیروز شده‌ایم.

این مقام حزب‌الله تاکید کرد: دشمن صهیونیستی امروز به پایان راه رسیده و هرچقدر هم طرف‌های استکباری جهان از جنایت‌ها و تروریسم این رژیم در سطح نظامی و مالی و … حمایت کنند، باز هم مانع شکست آن نمی‌شوند.

وی در ادامه به تهدیدات اشغالگران برای حمله به رفح در جنوبی‌ترین نقطه غزه اشاره و تصریح کرد: دشمن صهیونیستی با وجود اینکه پیشتر بعد از ورود به خان یونس و شمال غزه مجبور به عقب‌نشینی شد و نتوانست بر این مناطق سیطره پیدا کند، اکنون در تلاش برای نفوذ به رفح است. حماس همچنان بر خان یونس و شمال غزه کنترل دارد.

رئیس فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان گفت که رژیم اشغالگر می‌خواهد یک کشتار جدید در رفح که ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار آواره فلسطینی را در خود جای داده است، به راه بیندازد و طرف‌های مختلف در جهان هم راه را برای این رژیم جهت انجام یک جنایت جدید هموار می‌کنند. صهیونیست‌ها حتی اگر وارد رفح هم بشوند شکست‌خورده و دست خالی از آنجا برمی‌گردند.

محمد رعد در پایان اظهار داشت: رژیم صهیونیستی به هیچیک از اهداف خود نرسیده و نخواهد رسید؛ زیرا ثبات و جهاد و شجاعت و قهرمانی فرزندان ما، پروژه‌ها و توهمات و آرزوهای اشغالگران را نابود کرده و دشمن چاره‌ای جز تسلیم شدن و عقب نشینی ندارد.