  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

کشف انبار اسلحه و مهمات ارتش اوکراین در شهر ماریوپول+ فیلم

کشف انبار اسلحه و مهمات ارتش اوکراین در شهر ماریوپول+ فیلم

رسانه‌های روسی با انتشار تصاویری اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور یک انبار اسلحه و اسناد محرمانه ارتش اوکراین را در شهر ماریوپول کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) از کشف یک انبار اسلحه و اسناد محرمانه ارتش اوکراین در شهر ماریوپول خبر داد.

سرویس امنیت فدرال روسیه هفته پیش نیز اعلام کرد که گروهی را بازداشت کرده که با طراحی سرویس‌های امنیتی اوکراین برای ترور مقامات ارشد منطقه کریمه در شهر سیمفرپول، برنامه‌ریزی کرده بودند.

مرکز روابط عمومی FSB در گفت‌وگو با خبرگزای «تاس» اعلام کرد که رویس امنیت فدرال روسیه یک حمله تروریستی سازماندهی شده توسط سرویس امنیت اوکراین (SBU) علیه یک مقام ارشد کریمه را خنثی کرد. در این عملیات ۳ مظنون بازداشت شدند.

در بیانیه سرویس امنیت فدرال روسیه نیز آمده است که «سرویس امنیت فدرال از اقدام تروریستی سازماندهی شده توسط سرویس امنیتی اوکراین علیه یکی از رهبران جمهوری کریمه جلوگیری کرده است. افسران سرویس امنیت فدرال روسیه گروهی از افراد از جمله ۳ شهروند روس را در کریمه بازداشت کردند که به دستور SBU در طرحی برای منفجر کردن یک خودرو متعلق به نماینده کریمه در سیمفروپل مشارکت داشتند.»

به گفته سرویس امنیت فدرال روسیه، افراد بازداشت‌شده به طراحی این اقدام تروریستی اعتراف کرده‌اند.

کد مطلب 6022941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      1 0
      پاسخ
      همه سلاح ها هم ۱۰۰ ٪ غربی و اروپایی که به اوکراین برای جنگ با روسیه تحویل داده شده . حالا این همه روسیه سلاح رو در اوکراین کشف ضبط کرده باز زلنسکی تقاضای سلاح از غربی ها اروپا می کنه یعنی با معاندین فارس زبان ایرانی خارج از کشور همسو با دشمنان فرقی نداره کاملا متحد گماشته شده غرب برای نشستن در قدرت
    • NP IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      2 0
      پاسخ
      آمریکا غربی ها زلنسکی رو انتخاب کرده گماشته فقط برای مطیع بودن منافع امر دستورات خودش در اوکراین بر علیه روسیه و مقابل روسیه غربی ها آمریکا یک مطیع برای خودشون در جایگاه قدرت در کشورها می خواهند نه یک مخالف سرسخت مقابل خود که احساس خطر برای خود منافع خود و موجودیت اسراییل کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها