کشف انبار اسلحه و مهمات ارتش اوکراین در شهر ماریوپول+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) از کشف یک انبار اسلحه و اسناد محرمانه ارتش اوکراین در شهر ماریوپول خبر داد.

سرویس امنیت فدرال روسیه هفته پیش نیز اعلام کرد که گروهی را بازداشت کرده که با طراحی سرویس‌های امنیتی اوکراین برای ترور مقامات ارشد منطقه کریمه در شهر سیمفرپول، برنامه‌ریزی کرده بودند.

مرکز روابط عمومی FSB در گفت‌وگو با خبرگزای «تاس» اعلام کرد که رویس امنیت فدرال روسیه یک حمله تروریستی سازماندهی شده توسط سرویس امنیت اوکراین (SBU) علیه یک مقام ارشد کریمه را خنثی کرد. در این عملیات ۳ مظنون بازداشت شدند.

در بیانیه سرویس امنیت فدرال روسیه نیز آمده است که «سرویس امنیت فدرال از اقدام تروریستی سازماندهی شده توسط سرویس امنیتی اوکراین علیه یکی از رهبران جمهوری کریمه جلوگیری کرده است. افسران سرویس امنیت فدرال روسیه گروهی از افراد از جمله ۳ شهروند روس را در کریمه بازداشت کردند که به دستور SBU در طرحی برای منفجر کردن یک خودرو متعلق به نماینده کریمه در سیمفروپل مشارکت داشتند.»

به گفته سرویس امنیت فدرال روسیه، افراد بازداشت‌شده به طراحی این اقدام تروریستی اعتراف کرده‌اند.