رقابت یک انیمیشن در انیماک/ سامپو و چوب به آمریکا و مصر رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند انیمیشن «آنیتا، گمشده در اخبار» اثر بهزاد نعلبندی در بخش اصلی جشنواره انیماک رقابت می‌کند.

جشنواره انیماک به دنبال معرفی هنرمندانی است که از انیمیشن به عنوان یک ابزار برای بیان نگاه شخصی خود استفاده می‌کنند و فراتر از مرزهای روایت های سنتی می‌روند.

بیست و هشتمین جشنواره فیلم انیمیشن کاتالونیا؛ انیماک، از ۲۶ تا ۲۹ بهمن در اسپانیا برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «در ۵ آبان ۱۳۹۹، یک قایق بادی سواحل دانکرک فرانسه را ترک می‌کند تا ۱۹ مهاجر غیرقانونی را به انگلستان برساند اما پس از چند دقیقه واژگون می‌شود. هفت مهاجر در کانال مانش غرق می‌شوند، پنج نفر آن‌ها یک خانواده کرد-ایرانی به نام ایران‌نژاد بودند که در آرزوی زندگی بهتر به این سفر سخت رفته بودند و این فیلم در مورد آن خانواده است.»

این فیلم ۱۷ دقیقه‌ای ساخته جدید بهزاد نعلبندی است که ساخته قبلی وی با عنوان «کاغذ پاره‌ها» در جشنواره‌های سینمایی جهان و ایران حضور داشت و جوایزی کسب کرد.

«آنیتا، گمشده در اخبار» پیش از این در جشنواره‌های جیلاوا کشور چک، توکیو انیمه ژاپن، هیوستون آمریکا و بیرمنگام انگلستان حضور یافته و در جشنواره انیمیشن هند حضور داشت شایسته قدردانی ویژه بخش فیلم‌های انیمیشن زیر ۴۵ دقیقه شناخته شد.

عوامل فیلم انیمیشن «آنیتا، گمشده در اخبار» عبارتند از طراح صدا: انسیه ملکی، آهنگساز: مصطفی محمودی، نویسنده، کارگردان، تدوینگر، انیماتور و تهیه کننده: بهزاد نعلبندی، پخش بین المللی: شرکت مستقل‌های ایرانی با مدیریت محمد اطبایی، مدیر روابط‌عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

«چوب» به مصر می‌رود

فیلم مستند کوتاه «چوب» به کارگردانی مرتضی پایه‌شناس به بخش مسابقه بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند و کوتاه اسماعیلیه مصر راه یافت.

تمرکز این جشنواره که از ۹ تا ۱۵ اسفند در شهر اسماعیلیه مصر برگزار می‌شود، ترویج گفت‌وگوی بین فرهنگی و درک عمیق از طریق ارایه آثار خلاقانه به مخاطب و تشویق فیلمسازان فیلم‌های داستانی و مستند کوتاه است.

عوامل مستند «چوب» عبارتند از تصویربرداران: محمد سلطان، امیرحسین جان‌پناه، علی نیکبخت، اصلاح رنگ و نور: حمیدرضا فطوره‌چیان، طراح صدا: محمدحسین ابراهیمی، تدوینگر: مرتضی پایه‌شناس. پخش بین‌الملل این فیلم بر عهده واحد بین‌الملل سازمان سینمایی سوره است.

«چوب» امسال در جشنواره فیلم‌های خیلی کوتاه فرانسه، جشنواره فیلم‌های خیلی کوتاه تری کورت فرانسه، جشنواره آرلینگتون آمریکا، رجیوی ایتالیا و … حضور داشته است.

مرتضی پایه‌شناس کارگردانی مستندهای «گلوله باران»، «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه»، «جای خالی یک نفر»، «غروب روز بعد» و … را در کارنامه دارد.

حضور فیلم کوتاه «سامپو» در سیاتل

فیلم کوتاه «سامپو» به کارگردانی مرضیه ریاحی و تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند به دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم‌های زنان Post Alley سیاتل راه پیدا کرد. این جشنواره که توسط انجمن فیلم زنان سیاتل برگزار می‌شود؛ محلی برای نمایش دیدگاه‌های زنانه در سینما است.

عوامل فیلم کوتاه «سامپو» عبارتند از: کارگردان: مرضیه ریاحی، تهیه‌کننده: حسین کاکاوند، بازیگران: لیندا کیانی، مریم بوبانی، هیلدا کردبچه و حنان عزیزی، نویسنده: مرجان ریاحی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی‌تیرانی، مدیر صدابرداری: سامان شهامت، تدوین: هانی سلمانی، طراح صحنه: فائزه محمدی، طراح لباس: لیلا طاهری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سعید آهنج، مدیر تولید: هومن محمودی، گریم: هانیه الوند، منشی صحنه: شیدا شعبانی، عکاس صحنه: مهسا عباسی، اصلاح نور و رنگ: سامان مجدوفایی، جلوه‌های ویژه: علیرضا قادری اقدم، طراحی و صداگذاری: سامان شهامت، صدابردار: جابر انصاریان، فیلمبردار پشت صحنه: مصطفی امامی، عکاس پوستر: فتاح ذی نوری، طراح پوستر: علیرضا ربیع‌مقدم، طراح لوگو: علیرضا قادری اقدم، گروه فیلمبرداری: مهدی حسینی، احسان نادری، حسین باباخانی، علی فتحی، مسوول هماهنگی: عباس سمائی، امیرحسین بغدادی، جانشین تهیه‌کننده: محمود سمائی، جانشین مدیر تولید: حمید مرادخانی، مدیر تدارکات: فرهاد غلام‌زاده، دستیاران صحنه: امیرحسین محمدیاری، آیدا چرخیان، آرمیتا فرج الهی، دستیار صدا: حسین داغلانی، دستیار دوم کارگردان: مبینا بنکار، ترجمه انگلیسی برای زیرنویس: بونا الخاص، تجهیزات فنی: رضا حماسی – اپیک، تدارکات: مجتبی خوش افکار، تهیه‌غذا: رستوران بهار – ابراهیم خانجانی، خدمات: امید جمشیدی، حمل و نقل: علیرضا نیستانی نایینی، ابوالفضل نظرک، آرش احمد نژاد، بهرام خسروی، صمد اسدالهی سیس، ابراهیم پارسا نژاد، محصول کاکو فیلم.