قدردانی جشنواره هندی از «آنیتا، گمشده در اخبار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند انیمیشن «آنیتا، گمشده در اخبار» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی بهزاد نعلبندی که در جشنواره انیمیشن هند حضور داشت شایسته قدردانی ویژه بخش فیلمهای انیمیشن زیر ۴۵ دقیقه شناخته شد.
این فستیوال با شعار «اصالت بیش از هر چیز ارزشمند است» از ۱۸ آذر برگزار شد. «آنیتا، گمشده در اخبار» پیش از این در جشنوارههای جیلاوا کشور چک و بیرمنگام انگلستان حضور یافته است.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «در ۵ آبان ۱۳۹۹، یک قایق بادی سواحل دانکرک فرانسه را ترک می کند تا ۱۹ مهاجر غیرقانونی را به انگلستان برساند اما پس از چند دقیقه واژگون می شود. هفت مهاجر در کانال مانش غرق میشوند، پنج نفر آنها یک خانواده کرد-ایرانی به نام ایراننژاد بودند که در آرزوی زندگی بهتر به این سفر سخت رفته بودند و این فیلم در مورد آن خانواده است.»
این فیلم ۱۷ دقیقهای ساخته جدید بهزاد نعلبندی است که ساخته قبلی او با عنوان «کاغذ پارهها» در جشنوارههای سینمایی جهان و ایران حضور داشت و جوایزی کسب کرد.
عوامل فیلم انیمیشن «آنیتا، گمشده در اخبار» عبارتند از طراح صدا: انسیه ملکی، آهنگساز: مصطفی محمودی، نویسنده، کارگردان، تدوینگر، انیماتور و تهیه کننده: بهزاد نعلبندی، پخش بین المللی: شرکت مستقلهای ایرانی با مدیریت محمد اطبایی، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.
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