به گزارش خبرگزاری مهر، «سامپو» به کارگردانی مرضیه ریاحی، تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند و نویسندگی مرجان ریاحی فینالیست چهاردهمین جشنواره جهانی فیلم‌های زنان «منو تجسم کن» اسپانیا است.

هدف اصلی این جشنواره ایجاد بستری برای نمایش آثار سینمایی است که زنان در کارگردانی، فیلمنامه، تهیه‌کنندگی و یا تولید آن نقش موثری داشته‌اند. همچنین بخش ویژه‌ای از جشنواره به رقابت فیلم‌هایی که طرح آنها به موضوع مرگ و سوگواری می‌پردازد، اختصاص دارد.

عوامل «سامپو» عبارتند از کارگردان: مرضیه ریاحی، تهیه‌کننده: حسین کاکاوند، بازیگران: لیندا کیانی، مریم بوبانی، هیلدا کردبچه و حنان عزیزی، نویسنده: مرجان ریاحی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی‌تیرانی، مدیر صدابرداری: سامان شهامت، تدوین: هانی سلمانی، طراح صحنه: فائزه محمدی، طراح لباس: لیلا طاهری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سعید آهنج، مدیر تولید: هومن محمودی، گریم: هانیه الوند، منشی صحنه: شیدا شعبانی، عکاس صحنه: مهسا عباسی، اصلاح نور و رنگ: سامان مجدوفایی، جلوه‌های ویژه: علیرضا قادری اقدم، طراحی و صداگذاری: سامان شهامت، صدابردار: جابر انصاریان، فیلمبردار پشت صحنه: مصطفی امامی، عکاس پوستر: فتاح ذی نوری، طراح پوستر: علیرضا ربیع‌مقدم، طراح لوگو: علیرضا قادری اقدم، گروه فیلمبرداری: مهدی حسینی، احسان نادری، حسین باباخانی، علی فتحی، مسئول هماهنگی: عباس سمائی، امیرحسین بغدادی، جانشین تهیه‌کننده: محمود سمائی، جانشین مدیر تولید: حمید مرادخانی، مدیر تدارکات: فرهاد غلام‌زاده، دستیاران صحنه: امیرحسین محمدیاری، آیدا چرخیان، آرمیتا فرج الهی، دستیار صدا: حسین داغلانی، دستیار دوم کارگردان: مبینا بنکار، ترجمه انگلیسی برای زیرنویس: بونا الخاص، تجهیزات فنی: رضا حماسی – اپیک، تدارکات: مجتبی خوش افکار، تهیه‌غذا: رستوران بهار – ابراهیم خانجانی، خدمات: امید جمشیدی، حمل و نقل: علیرضا نیستانی نایینی، ابوالفضل نظرک، آرش احمد نژاد، بهرام خسروی، صمد اسدالهی سیس، ابراهیم پارسا نژاد، محصول کاکو فیلم.

«آمرغ» به جشنواره فیلم آسیای جنوبی مونترال می‌رود

«آمرغ» به نویسندگی، تهیه و کارگردانی محسن قزل سوفلو به سیزدهمین دوره جشنواره فیلم آسیای جنوبی مونترال راه یافت.

جشنواره فیلم آسیای جنوبی مونترال SAFFM، در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد. این رویداد، ضمن فراهم آوردن بستری برای فیلمسازان، متعهد به نمایش آثار هنری جدیدی است که به بحث و گفت‌وگو دامن می‌زنند و دنیایی را که در آن زندگی می‌کنیم کاوش می‌کنند. پذیرش اثر در این جشنواره عمدتاً از کشورهای جنوب آسیاست ولی گهگاه و بنا به صلاحدید، از کشورهای همسایه این مناطق، مانند ایران، ترکیه و … نیز، آثاری را قابل نمایش و داوری می‌داند.

سیزدهمین دوره جشنواره فیلم آسیای جنوبی مونترال، ۲۴ تا ۳۰ می ۲۰۲۴ (۴ تا ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳) در شهر مونترال کانادا برگزار خواهد شد.

«آمرغ» پیش از این جشنواره، موفق به حضور در چهل و ششمین دوره جشنواره فیلم آسیایی آمریکایی AAIFF، دوره سیزدهم جشنواره Short to the point و بیرمنگام ۲۰۲۳ نیز شده است.

در خلاصه داستان «آمرغ» آمده است: «مردی، عاشق مرغ همسایه شد …»

حسین منفرد، نگار سلحشور، علیرضا حق‌پرست، مهان عرافی، علی هادی‌پور، محمد عبدالوند در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «آمرغ» عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: محسن قزل سوفلو، مجری طرح و مدیر تولید: مهیار قزل سوفلو، مدیر تصویربرداری: رضا عبیات، تدوین: عماد خدابخش، اصلاح رنگ و نور: فرهاد قدسی، طراح صحنه: پوریا اخوان، صدابردار: حسام مژدهی نیا، صداگذار: علیرضا اکبریان، موسیقی: امیرحسین اله دادی، طراح گریم: وحید شیرزاد، طراح لباس: سینا ایران پور، برنامه ریز و دستیار کارگردان: مهیار اسلامی، منشی صحنه: آیدا پالیزگر، عکاس: سارا ثقفی، طراح پوستر: روژان ایرجی، تایپوگرافی: سید محمد مهدی موسوی، ترجمه و زیر نویس: بونا الخاص و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.