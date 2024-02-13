به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، مسعود مرادی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه وابستگی به خارج از کشور برای تعمیرات و آماده‌سازی نیروگاه‌های حرارتی نداریم، افزود: در حال حاضر متخصصان داخلی علاوه بر رفع نیازهای کشورمان، در حال صدور خدمات فنی و مهندسی در این بخش و تعمیرات واحدهای نیروگاهی کشورهای منطقه هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایران علاوه بر کسب رتبه برتر خاورمیانه در زمینه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی توانسته است در حوزه ساخت نیروگاه نیز در میان پنج کشور برتر سازنده توربین‌های نیروگاهی جهان قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران افزود: خوشبختانه در دولت سیزدهم اجرای به موقع و باکیفیت برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی موجب شده است تا ضریب آمادگی تولید برق این واحدها از مرز ۹۹ درصد عبور کرده و صنعت نیروگاهی ایران در این بخش نیز جزو کشورهای برتر دنیا باشد.

مرادی ادامه داد: کشورمان در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه تعمیرات نیروگاه‌ها علاوه بر ساخت قطعات در حوزه بازسازی نیز سرآمد است به طوری که در حال حاضر ایران در زمینه بازسازی قطعات داغ نیروگاهی به عنوان کشور برتر خاورمیانه شناخته می‌شود.

وی تاکید کرد: دانش و توانایی متخصصان کشورمان برای بازسازی قطعات داغ نیروگاهی در داخل کشور موجب شده است تا سالانه از خروج ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای انجام این اقدامات در خارج از کشور جلوگیری شود و از محل بازسازی قطعات نیروگاه‌های کشورهای منطقه نیز سالانه ۲۰ میلیون دلار درآمد ارزی به دست آوریم.

مرادی با اشاره به اینکه فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی نیمه دوم هر سال به منظور افزایش آمادگی این واحدها برای تولید برق پایدار در پیک تابستان آغاز می‌شود، گفت: انجام باکیفیت و به موقع این اقدامات موجب ارتقای آمادگی نیروگاه‌ها می‌شود. بر همین اساس مقرر شده است تا اردیبهشت‌ماه سال آینده فصل تعمیرات جاری نیروگاه‌های حرارتی به پایان رسیده و این واحدها با ظرفیت کامل آماده بهره‌برداری در تابستان ۱۴۰۳ باشند.