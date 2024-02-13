کشف ۱۲ هزار میلیاردی کالای قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه در دی ماه امسال طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالای گمرکی، دخانی، ترانزیتی، کالای ممنوعه، دام زنده و … در سراسر کشور برگزار شد، عنوان داشت: این طرح‌ها در چهار فرآیند ورود و خروج، حمل و نقل، انبار و توزیع به مرحله اجرا در آمده است.

وی با اشاره به اینکه ارزش مالی پرونده‌های کشف شده در دی ماه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، عنوان داشت: با اقدامات صورت گرفته شاهد رشد ۷۲ درصدی ارزش مالی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم که این موضوع موید تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی جرایم سازمان یافته و باندی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد تا سوداگران اقتصادی برای کسب سودهای باد آورده امنیت اقتصادی کشور و به دنبال آن معیشت مردم را با چالش مواجه کنند، بیان داشت: سود قاچاق کالا صرفاً به جیب قاچاقچیان و سوداگران اقتصادی سر ریز می‌شود و از این اتفاق همه مردم و اقتصاد کشور دچار چالش‌های جدی می‌شود که این موضوع ما را در برخورد جدی تر با این موضوع مصمم‌تر می‌کند.

سردار رحیمی افزود: هموطنان گرامی می‌توانند هر گونه اخبار و اطلاعات خود در خصوص قاچاق کالا و ارز را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.