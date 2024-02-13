۵۰۰۰ کنتور آب در استان مرکزی تعویض شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عباسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای کاهش هدررفت آب، مدیریت مصرف و محاسبه دقیق و کنترل مصرف آب بدون درآمد از ابتدای سال تاکنون، ۵ کنتور خراب و معیوب نیز تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ادامه داد: تعویض بیش از ۵۰۰۰ کنتور با اقدام شرکت و با تقاضای مشترکان صورت گرفته است.

عباسی گفت: محاسبه آب بها در زمانی که کنتور خراب باشد بر اساس مصارف مشابه سال گذشته و به صورت علی الحساب محاسبه می‌شود.

عباسی با تاکید بر اینکه تعویض کنتورهای معیوب مشترکان به منظور کاهش میزان هدر رفت ظاهری آب و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مشترکان انجام می‌شود گفت: برای تعویض کنتور در صورتی که آسیبی از طرف خود مشترک به کنتور وارد نشده باشد هیچ وجهی از دریافت نمی‌شود اما مشارکت مردم این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی تاکید کرد: هزینه خرید و نصب کنتور مشترکین بر اساس آئین نامه و در صورتی است که خود مشترک آسیبی به کنتور وارد کند یا کنتور در اثر اهمال در نگهداری و مراقبت دچار شکستگی، سرقت و با یخ زدگی و ترکیدگی شود.