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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

تعویض ۵۶۰۰ کنتور معیوب آب در استان مرکزی

تعویض ۵۶۰۰ کنتور معیوب آب در استان مرکزی

اراک- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از تعویض ۵ هزار و ۶۰۷ دستگاه کنتور معیوب آب در مناطق شهری و روستایی این استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.

سعید سرآبادانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کنتورهای آب از کلیدی‌ترین تجهیزات اندازه‌گیری مصرف به شمار می‌روند، اظهار کرد: عملکرد صحیح این تجهیزات در ثبت دقیق میزان مصرف، شفافیت اطلاعات و مدیریت مؤثر «آب بدون درآمد» نقشی به سزایی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به تعویض ۵ هزار و ۶۰۷ دستگاه کنتور معیوب آب در مناطق شهری و روستایی این استان گفت: در راستای بهبود نظام اندازه‌گیری مصرف و ارتقای دقت ثبت اطلاعات مشترکان، طی نیمه نخست سال جاری، ۲ هزار و ۸۸۸ کنتور معیوب در مناطق شهری و ۲ هزار و ۷۱۹ کنتور در مناطق روستایی استان مرکزی تعویض شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تصریح کرد: بهره‌گیری از اطلاعات دقیق در برنامه‌ریزی‌های کلان حوزه آب، علاوه بر کمک به بهبود نظام اندازه‌گیری، زمینه شناسایی دقیق‌تر الگوهای مصرف و ارتقای سطح کیفی خدمات به مشترکان را فراهم می‌کند.

سرآبادانی با اشاره به ضرورت نگاه همه‌جانبه به مقوله مدیریت مصرف تاکید کرد: مدیریت بهینه آب نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مدیریتی و فرهنگی است و اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری در قالب جهاد صرفه‌جویی، گامی استوار در مسیر صیانت از منابع حیاتی استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6990403

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