تعویض ۵۶۰۰ کنتور معیوب آب در استان مرکزی

سعید سرآبادانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کنتورهای آب از کلیدی‌ترین تجهیزات اندازه‌گیری مصرف به شمار می‌روند، اظهار کرد: عملکرد صحیح این تجهیزات در ثبت دقیق میزان مصرف، شفافیت اطلاعات و مدیریت مؤثر «آب بدون درآمد» نقشی به سزایی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به تعویض ۵ هزار و ۶۰۷ دستگاه کنتور معیوب آب در مناطق شهری و روستایی این استان گفت: در راستای بهبود نظام اندازه‌گیری مصرف و ارتقای دقت ثبت اطلاعات مشترکان، طی نیمه نخست سال جاری، ۲ هزار و ۸۸۸ کنتور معیوب در مناطق شهری و ۲ هزار و ۷۱۹ کنتور در مناطق روستایی استان مرکزی تعویض شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تصریح کرد: بهره‌گیری از اطلاعات دقیق در برنامه‌ریزی‌های کلان حوزه آب، علاوه بر کمک به بهبود نظام اندازه‌گیری، زمینه شناسایی دقیق‌تر الگوهای مصرف و ارتقای سطح کیفی خدمات به مشترکان را فراهم می‌کند.

سرآبادانی با اشاره به ضرورت نگاه همه‌جانبه به مقوله مدیریت مصرف تاکید کرد: مدیریت بهینه آب نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مدیریتی و فرهنگی است و اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری در قالب جهاد صرفه‌جویی، گامی استوار در مسیر صیانت از منابع حیاتی استان به شمار می‌رود.