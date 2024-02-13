افزایش ۱۸ درصدی بودجه سال آینده شهرداری بوشهر

حسین حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر افزایش طرح‌های عمران و خدمات شهری بوشهر اظهار داشت: در این راستا توجه ویژه‌ای به مطالبات مردم در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری شده است.

وی از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری بوشهر به شورای شهر خبر داد و بیان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری بوشهر به مبلغ ۱,۷۰۰ میلیارد تومان شورای این شهر تقدیم شد.

شهردار بوشهر از افزایش ۱۸ درصدی بودجه سال آینده شهرداری و سازمان‌های وابسته خبر داد و بیان کرد: بودجه سال آینده شهرداری بوشهر، ۶۱ درصد عمرانی و ۳۹ درصد جاری است.

حیدری به طرح‌های دهه فجر پرداخت و خاطرنشان کرد: در دهه مبارک فجر ۴۴ طرح عمران و خدمات شهری بوشهر افتتاح و با عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۲۱۸ میلیارد تومان در این پروژه‌ها تصریح کرد: در ایام‌الله دهه فجر ۱۵ پروژه عمران شهری توسط شهرداری بوشهر کلنگ‌زنی و ۲۹ پروژه نیز به بهره‌برداری رسید.

شهردار بوشهر با اشاره به تلاش مجموعه شهرداری در راستای بهبود زیرساخت‌ها و افزایش سرانه فضای سبز شهری تصریح کرد: اجرا کانال دفع آب‌های سطحی حوزه روگذر تقاطع شهید سلیمانی، احداث راه دسترسی بوستان‌های شغاب و دانشجو، تکمیل ساحل‌سازی پارک مروارید از جمله این طرح‌ها است.

حیدری، اجرا روکش آسفالت، فضای سبز، جدول بندی کوچه‌ها و معابر، ساماندهی و اجرا سنگ فرش بازار، بهسازی معابر بافت تاریخی محلات قدیمی، بهسازی و تجهیز اسکله را از دیگر پروژه‌های کلنگ‌زنی شده شهرداری بوشهر در دهه مبارک فجر دانست.

وی افتتاح پروژه پارک لیل، روکش آسفالت، خرید و نصب مبلمان شهری و مجموعه‌های ورزشی و بازی در پارک‌های محلی و معابر، اصلاح، ترمیم و ساخت ۷ چمن مصنوعی در محلات را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در این راستا کانال دفع آب‌های سطحی تنگک دوم و سوم، پارک حاشیه‌ای ورودی شهر، طرح دیوارنگاری و نقاشی دیوار در سطح شهر بوشهر افتتاح شد.

شهردار بوشهر اضافه کرد: تعداد ۴ پروژه سرمایه‌گذاری به مراحل پایانی نزدیک شده‌اند که به‌زودی افتتاح می‌شود.