به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری صبح جمعه در آئین بهره‌برداری و کلنگ‌زنی پروژه‌های شهری ضمن تبریک هفته دولت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این هفته ۱۱ پروژه شهری قابل افتتاح و کلنگ‌زنی شامل اجرای کانال دفع آب‌های سطحی میدان امام خمینی (ره)، سنگ‌فرش کوچه شهید امیری (کوچه استقلال)، سنگ‌فرش کوچه شهید دشتی‌زاده (کوچه ۱۷ شهریور)، راه‌اندازی سامانه هوشمند سیستم یکپارچه خدمات شهرسازی، تکمیل روشنایی بوستان معلم، بهسازی و سنگ‌فرش حسینیه اعظم، تجهیز شهربازی مسقف با وسایل جدید، سنگ‌فرش خیابان ۱۵ خرداد، تکمیل انبار صیادان، محوطه‌سازی شهربازی مسقف، احداث کافی‌شاپ و فست‌فود پارک گردشگری، ایستگاه دوچرخه و خودروهای برقی در پارک گردشگری، محوطه‌سازی سالن مدیریت بحران و بخشی از پارک ساحلی در دستور کار قرار دارد.

شهردار خارگ در خصوص منابع مالی این پروژه‌ها تصریح کرد: اعتبار اجرای این طرح‌ها از محل منابع داخلی شهرداری، اعتبارات تملک دارایی و همچنین کمک‌های شرکت پایانه‌های نفتی تأمین شده و مجموعاً بیش از ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

باقری تأکید کرد: هفته دولت فرصتی برای همه خدمتگزاران مردم است تا با معرفی اقدامات خود در مسیر جلب رضایت عمومی گام بردارند.