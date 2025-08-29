  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

اجرای پروژه‌های ۴۴۰ میلیارد ریالی شهرداری بندزرک در هفته دولت

بندرعباس - در هفته دولت پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری بندزرک با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ظاهری ادیب عصر جمعه، اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی چندین پروژه در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری و مبلمان شهری با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال بودیم که اعتبار آنها از منابع داخلی شهرداری و منابع استانی و ملی تأمین شده است.

وی افزود: پروژه‌های افتتاح شده در حوزه‌های عمرانی بهسازی و آسفالت بلوار خلیج فارس ۱۲۰ میلیارد ریال، زیرسازی و آسفالت ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهری ۸۰ میلیارد ریال، حوزه خدمات شهری و مبلمان شهری، ماشین مکانیزه حمل زباله ۳۷ میلیارد ریال، ماشین کمپرسی ۴۳ میلیارد ریال، بهسازی و احداث پارک محله‌ای ۱۵ میلیارد ریال، روشنایی معابر و مبلمان شهری ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

شهردار شهر بندزرک یادآور شد: عملیات احداث ساختمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر بندزرک با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود در هفته دولت سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

شهردار بندزرک در پایان از زحمات پرسنل شهرداری، به ویژه کارکنان حوزه خدمات شهری تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که بهره‌برداری از این پروژه‌ها رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.

در این مراسم که با حضور سید عبدالکریم هاشمی، نماینده مردم شرق استان هرمزگان، محمد رادمهر، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندزرک و جمعی از مسئولان و معتمدین محلی برگزار شد، پروژه‌های شاخص حوزه‌های عمرانی و خدمات شهری افتتاح شد.

