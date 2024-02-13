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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۵

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری رامیان:

۴۰ هزار اصله نهال در رامیان کاشته شد

۴۰ هزار اصله نهال در رامیان کاشته شد

رامیان-رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رامیان گفت: کشاورزان رامیانی در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیار درخت ۴۰هزار اصله نهال کاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دروکی اظهار کرد: کشاورزان رامیانی در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت ۴۰ هزار اصله نهال کاشتند.

وی افزود: کشاورزان رامیانی بیش از ۹۵ درصد صنوبر کاری و در حدود ۵ درصد کاشت اکالیپتوس انجام دادند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری رامیان تصریح کرد: در بخش زراعت چوب تا کنون ۱۶ هزار و ۷۰۰ اصله نهال اکالیپتوس و صنوبر توزیع شده است.

دروکی گفت: شهرداری رامیان و خان ببین نیز ۵ هزار و ۷۵۰ اصله نهال برای کاشت در فضاها و معابر شهری کشت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه جنگل کاری‌ها بیشتر با گونه بلوط است، ادامه داد: ۴ هزار اصله نهال برای جنگل کاری و فضای سبز در نظر گرفته شده است که از این تعداد هزار نهال کشت شده و چاله کنی برای کشت سه هزار نهال دیگر انجام شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری رامیان گفت: ۳ هزار چاله برای کاشت گونه‌های زراعت چوبی در آب بندان روستای کلوکن خان ببین آماده شده است تا این محوطه نیز نهال کاری شود.

کد مطلب 6023491

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