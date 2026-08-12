کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی (ع)، اظهار کرد: همزمان با روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه مصادف با بیست‌وهشتم ماه صفر، شاهد حضور پرشور و ایثارگرانه مردم اصفهان در مراکز اهدای خون بودیم.

وی افزود: در این روز، ۳۴۷ نفر از اهداکنندگان داوطلب به هفت مرکز فعال اهدای خون در سطح استان اصفهان مراجعه کردند که پس از انجام معاینات و مشاوره‌های پزشکی لازم، ۳۱۹ نفر از این عزیزان موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اهمیت تداوم مشارکت مردم در این امر خداپسندانه، تصریح کرد: با توجه به نیاز دائمی مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، به‌ویژه در فصل تابستان و گرمای هوا، این حضور ایثارگرانه پشتوانه‌ای ارزشمند برای تأمین سلامت بیماران است.

دهراب‌پور با اشاره به اینکه اهدای خون یک عمل نجات‌بخش است، خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان حداقل سه بیمار را از مرگ حتمی نجات دهد؛ لذا از تمامی شهروندان و اهداکنندگان عزیز با هر گروه خونی دعوت می‌کنیم با حضور مستمر در مراکز اهدای خون، یاریگر مجموعه انتقال خون در پاسخگویی به نیاز بیماران و مراکز درمانی باشند.

وی ضمن قدردانی از اهداکنندگانی که در ایام سوگواری اهل‌بیت (ع) با نیت خیرخواهانه برای نجات جان هموطنان خود اقدام کردند، تأکید کرد: شبکه انتقال خون استان اصفهان با بسیج تمامی امکانات خود تلاش دارد تا با تسهیل فرآیند اهدا، زمینه مشارکت حداکثری مردم در این حرکت حیاتی را فراهم آورد.