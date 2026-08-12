مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از تحریریه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری عصر چهارشنبه با همراهی قاسم مصفا معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر استان، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، از نزدیک در جریان فرآیند تولید محتوا، ساختار تحریریه و آخرین فعالیتهای خبری این رسانه قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در این بازدید، با اشاره به نقش محوری خبرگزاری مهر در عرصه اطلاعرسانی کشور، ادامه داد: خبرگزاری مهر با پوشش گسترده رویدادهای فرهنگی، هنری و قرآنی، همواره نقشی مؤثر در معرفی ظرفیتهای ارزشمند استان گیلان ایفا کرده و این ظرفیت میتواند بستری مناسب برای توسعه دیپلماسی فرهنگی استان فراهم آورد.
طاهری با تأکید بر لزوم تعامل سازنده میان دستگاههای فرهنگی و اصحاب رسانه، تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان آمادگی کامل دارد تا با همکاری تنگاتنگ با خبرگزاری مهر، نسبت به انعکاس دقیق، بهموقع و حرفهای رویدادهای فرهنگی و هنری استان اقدام نماید و این همکاری میتواند گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ باشد.
وی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران و عوامل تحریریه خبرگزاری مهر گیلان، بر استمرار حمایتهای این اداره کل از جامعه رسانهای استان تأکید کرد و افزود: خبرنگاران بهعنوان سربازان خط مقدم جهاد تبیین، رسالت خطیری در روشنگری و آگاهیبخشی عمومی بر عهده دارند و حمایت از ایشان، از اولویتهای اساسی مدیریت فرهنگی استان محسوب میشود.
گفتنی است؛ در این بازدید، مدیر خبرگزاری مهر گیلان نیز به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده، برنامههای آتی و چالشهای پیشروی این رسانه پرداختند و بر عزم خود برای ارتقای سطح کیفی تولید محتوا در حوزه فرهنگ و هنر استان تأکید کردند.
نظر شما