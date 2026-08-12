هشدار پوتین به غرب با یونیفرم نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه هشدار داد که این کشور به هر تلاشی برای توقیف کشتیهای تجاری روسی پاسخ متقابل خواهد داد.
پوتین، امروز، چهارشنبه در جریان بازدید از مرحله پایانی رزمایش ناوگان اقیانوس آرام روسیه، گفت: مقامات برخی کشورها برخلاف حقوق بینالملل دریایی تلاش میکنند رفتوآمد کشتیهای فعالان اقتصادی ما، آن هم کشتیهای غیرنظامی را محدود کنند و اخیراً حتی به امکان توقیف کشتیهای ما و فروش اموال غارتشده از ما فکر کردهاند. بدیهی است که این چیزی جز دزدی دریایی و راهزنی نیست. اگر این موضوع در عمل اجرایی شود، ناچار خواهیم بود به همان شکل به آنها پاسخ دهیم.
وی افزود: مسکو این اقدام را در هر منطقه دریایی، از جمله منطقه اقیانوس آرام انجام خواهد داد که به دلیل اقدامات غرب ظرفیت درگیری در حال افزایش است. ناتو به این منطقه نفوذ کرده، بلوکهای نظامی-سیاسی جدید ایجاد میشوند و سامانههای تسلیحاتی جدیدی در اینجا مستقر شده یا برای استقرار برنامهریزی شدهاند که برای کشور ما نیز تهدید ایجاد میکنند.
رئیسجمهور روسیه تأکید کرد که این کشور هرگز ژاپن را تهدید نمیکند و هیچ ادعایی علیه آن ندارد. در عین حال، توکیو برای نخستین بار در اسناد دکترین خود مسکو را در زمره تهدیدهای اصلی ژاپن قرار داده است.
پوتین همچنین یادآور شد که ژاپن در ارتباط با مناقشه اوکراین و بدون پرداختن به علل اصلی آن، تحریمهایی علیه روسیه اعمال کرده است. او گفت: مایلیم موضع ژاپن را نیز که در جریان گزارش فرمانده ناوگان اقیانوس آرام به آن اشاره شد درک کنیم؛ همسایه ما، کشوری که به بهانه رویدادهای اوکراین و بدون پرداختن به علل ریشهای این درگیری، تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کرد که از سوی ما هیچ اقدامی برای تحریک آن صورت نگرفته بود.
به گفته وی، روسیه برای همکاری در منطقه قطب شمال از جمله در مسیر دریایی شمال در چارچوب حقوق بینالملل آمادگی دارد.
پوتین همچنین یادآور شد که رزمایش ناوگان اقیانوس آرام برای حفظ آمادگی رزمی ناوگان و تأمین امنیت ضروری است و نیروهای این ناوگان وظایف محولشده را بهطور کامل انجام میدهند.
پوتین در سخنرانی خود خطاب به ملوانان حاضر در ناو واریاگ گفت: چنین رزمایشهایی برای حفظ آمادگی رزمی ناوگان، محافظت از منافع و امنیت کشورمان در منطقه آسیا-اقیانوسیه و بهبود کل حضور نظامی روسیه در این منطقه ضروری است. این کار باید با در نظر گرفتن تجربه به دست آمده از عملیات ویژه انجام شود.
وی افزود: ناوگان کاملاً قادر به انجام وظایف محوله خود در حوزه مسئولیت خود است و این وظایف به ویژه با توجه به اوضاع در حال تحول در منطقه، اهمیت فزایندهای پیدا میکنند.
رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: احتمال درگیری در منطقه آسیا-اقیانوسیه با نفوذ نیروهای ناتو در حال افزایش است. سیستمهای تسلیحاتی جدید در حال استقرار و برنامهریزی برای استقرار در آنجا هستند که این امر نیز تهدیدی برای روسیه محسوب میشود.
پوتین اظهار داشت که در مورد توسعه ناوگان اقیانوس آرام دستورالعملهایی صادر خواهد کرد.
رئیسجمهور روسیه روز چهارشنبه روند مرحله پایانی رزمایش را از روی عرشه رزمناو موشکانداز «واریاگ» مشاهده کرد. پوتین لباس نظامی به رنگ آبی تیره بر تن داشت که در کشتیهای نظامی روسی پوشیده میشود و نشان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور روی آن نصب شده بود.
رزمایش دفاع از مرزهای دریایی، جزایر و نواحی ساحلی در خاور دور روسیه از تاریخ 4 آگوست در حال برگزاری است.
این رزمایش اصلیترین رویداد آمادگی عملیاتی و رزمی ناوگان اقیانوس آرام در سال جاری بشمار میرود.
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