به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه انگلیسی «گاردین» با انتشار بخش‌هایی از تحقیقات انجام شده توسط سازمان عفو بین الملل فاش کرد که شرکت‌های هندی، از جمله شرکت‌های دولتی، کلاهک‌های پهپادی، پوکه و اجزای گلوله‌های توپخانه، قطعات سلاح‌های سبک و اجزای خودروهای نظامی را در اختیار تامین‌ کنندگان نظامی رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند؛ اقدامی که با وجود خطر استفاده از این تجهیزات در جنگ علیه نوار غزه ادامه یافته است.

عفو بین‌الملل با بررسی داده‌های تجاری مربوط به محموله‌ها اعلام کرد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ صدها هزار قطعه نظامی از کارخانه‌های هند به شرکت‌های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی ارسال شده است.

این محموله‌ها شامل ۳۹۰ هزار و ۵۱۶ قطعه یدکی برای سلاح‌های سبک نظامی، ۵۶۴ هزار و ۹۷۰ قطعه مرتبط با مهمات انفجاری و ۲۹۸ قطعه مربوط به خودروهای نظامی بوده است.

این سازمان سه شرکت دولتی هند شامل «ایندیا اوپتل»، «مانیشن ایندیا» و شرکت «Advanced Weapons and Equipment India» را از جمله تامین‌کنندگان تجهیزات نظامی برای رژیم صهیونیستی معرفی کرده و هشدار داده است ادامه این روند می‌تواند هند را در معرض اتهام مشارکت در نسل‌کشی جاری در غزه قرار دهد.

گاردین همچنین به تغییر قابل توجه سیاست هند در دوره نخست‌وزیری «نارندرا مودی» اشاره کرده است که در گذشته از حامیان مسئله فلسطین و از کشورهای پیشگام جنبش عدم تعهد محسوب می‌شد.

«استنلی جانی»، کارشناس سیاست خارجی هند و دبیر بخش بین‌الملل روزنامه «هندو»، گفت روابط هند و رژیم صهیونیستی تنها به حوزه سیاسی و دیپلماتیک محدود نیست و ابعاد راهبردی و نظامی گسترده‌ای نیز پیدا کرده است. وی همچنین از نزدیکی ایدئولوژیک میان جریان «هندوتوا» و صهیونیسم خبر داد.

بر اساس این گزارش، همکاری‌های دو طرف تنها به صادرات تسلیحات محدود نبوده و پس از توافق نوامبر ۲۰۲۳، بیش از ۲۰ هزار کارگر هندی برای فعالیت در بخش‌های ساخت و ساز و مراقبتی به اراضی اشغالی منتقل شده‌اند.

در مقابل، هند نیز یکی از بزرگ‌ترین خریداران سلاح از رژیم صهیونیستی است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین مشتری تسلیحات رژیم صهیونیستی بوده و ۲۹ درصد از مجموع صادرات تسلیحاتی این رژیم را به خود اختصاص داده است.

گاردین خاطر نشان کرد روابط شخصی نزدیک مودی و بنیامین نتانیاهو نیز از نشانه‌های گسترش همکاری‌های دو طرف در سال‌های اخیر بوده است.