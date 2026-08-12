حسن امینی هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیستمین همایش و سوگواره بزرگ «رضویون»، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح در آستان مقدس امامزاده اسحاق (ع) هرند برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این اجتماع بزرگ با حضور هیئتهای مذهبی شهرستان هرند، شهرها و روستاهای شرق استان اصفهان و جمعی از مسئولان برگزار خواهد شد، افزود: پیشبینی میشود امسال نزدیک به ۲۰ هزار نفر از عاشقان و دلدادگان اهلبیت (ع) در این مراسم حضور یابند.
مسئول فرهنگی آستان مقدس امامزاده اسحاق (ع) هرند با اشاره به پیشینه دو دههای این سوگواره، گفت: طی این بیست سال، مراسم مذکور به یک سنت ارزشمند و ریشهدار در میان مردم شهرستان هرند و مناطق شرق استان اصفهان تبدیل شده است.
حرکت کاروانهای پیادهروی به سوی آستان امامزاده اسحاق (ع)
امینی هرندی به یکی از جلوههای شاخص این مراسم اشاره کرد و افزود: حرکت کاروانهای پیاده از شهرها و روستاهای اطراف به سمت آستان مقدس امامزاده اسحاق (ع)، از نقاط برجسته این سوگواره است که مردم با پای پیاده خود را به این اجتماع رضوی میرسانند تا در کنار سایر عزاداران به سوگواری بپردازند.
وی تصریح کرد: برای بسیاری از مردم منطقه، سوگواره رضویون فرصتی برای زیارت و عرض ارادت به امام رضا (ع) است؛ چراکه دلدادگانی که شاید امکان حضور در مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی را نداشته باشند، در سالروز شهادت آن حضرت، دلهای خود را به حرم امام رضا (ع) گره میزنند.
«رضویون»؛ نمادی از انسجام و ولایتمداری شرق اصفهان
مسئول فرهنگی آستان مقدس امامزاده اسحاق (ع) هرند با تأکید بر اینکه حضور پرشور مردم تنها یک اجتماع عزاداری نیست، اظهار کرد: این مراسم نمادی از اتحاد، همدلی و انسجام مردم ولایتمدار شرق استان اصفهان در مسیر دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی است.
وی در ادامه با اشاره به آمادگی مردم برای دفاع از ارزشهای اسلامی، گفت: مردم این منطقه که همواره در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی و دفاع از کشور پیشگام بودهاند، امروز نیز بر عهد خود برای دفاع از ایران اسلامی ایستادهاند و در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان، بهویژه جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی، آمادگی خود را برای جانفشانی در راه اسلام و میهن اعلام میکنند.
امینی هرندی خاطرنشان کرد: این اجتماع فرصتی است تا مردم مؤمن و انقلابی شرق اصفهان، ضمن عزاداری در سوگ شهادت امام رضا (ع)، بار دیگر با آرمانهای والای شهدا، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی خامنهای، تجدید پیمان کنند.
وی با اشاره به شعار بیستمین دوره این سوگواره با عنوان «بیست سال خدمت در مسیر رحمت» افزود: برگزاری مستمر این مراسم در طول دو دهه، مرهون عشق و ارادت مردم به حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، همراهی هیئتهای مذهبی و تلاش مجموعههای فرهنگی منطقه بوده است.
امینی هرندی از عموم مردم، هیئتهای مذهبی، جوانان و خانوادهها دعوت کرد تا با حضور در بیستمین سوگواره بزرگ رضویون، در این اجتماع عظیم معنوی شرکت کنند.
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