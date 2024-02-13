به گزارش خبرگزاری مهر، «غلامعلی حداد عادل» رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی امروز در دومین گردهمایی طلاب و روحانیت با عنوان نقش ائمه جماعات در افزایش مشارکت مردمی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، اظهار کرد: مردم با همه مشکلات به صحنه آمدند و چشم دشمنان را کور کردند. انشاءالله مردم با شکوه بیشتری در ۱۱ اسفند پای صندوق رأی حاضر شوند و با حضورشان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خبرگان را تعیین کنند.
وی انتخابات را جشن ملی عنوان کرد و افزود: حضور مردم در انتخابات این پیام را به کشورهای دنیا میدهد که در ایران آزادی وجود دارد و انتخابات واقعی است و اراده مردم در اداره کشور مؤثر است.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه همه ما میدانیم که انقلاب اسلامی مردمی بود، اظهار کرد: انقلاب اسلامی از قم و مرکز روحانیت آغاز شد و به دست مردم به ثمر رسید و به دست آنان حفظ شد. هدف دشمن، جداکردن مردم از انقلاب اسلامی است.
حدادعادل با بیان اینکه علت اصرار رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در انتخابات برای این است که ایشان میدانند، انتخابات چه تأثیری بر امنیت ملی دارد تاکید کرد: رکن اصلی از نظر اجتماعی در پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی، مردم هستند و روحانیت باید با مردم ارتباط خود را حفظ کند. حفظ ارتباط مردم با نظام از مسیر ائمه جماعت و روحانیون امکانپذیرتر از ارتباط مردم با ما سیاستمداران است.
وی تاکید کرد: امروز میتوانیم افرادی صالح و سالم را به مردم معرفی کنیم تا وارد مجلس شوند و از این کشور و انقلاب دفاع و به مردم خدمت کنند؛ در شورای ائتلاف سعی صد در صدی ما انتخاب بهترین گزینهها برای ارائه خدمات به مردم است. البته همه امور دست یک نفر نیست که بگویند فلانی بیاید لیست ببندد اما تلاش میکنیم از افراد مؤمن، پاکدست و انقلابی حمایت کنیم.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: با تمام وجود باید پای کار انقلاب ایستاد و امروز دعوت به مشارکت وظیفه همه است.
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