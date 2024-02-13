ناتو و اتحادیه اروپا باید منحل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر حزب ملی فرانسه، «فلوریان فیلیپو»، با استناد به اظهارات اولاف شولز، صدراعظم آلمان، خواستار انحلال ناتو و اتحادیه اروپا شد، چرا که معتقد است اعضای این اتحادیه دایماً دستور کار نظامی را تبلیغ میکنند.
وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا در شرایط کنونی یک جنگ اقتصادی در یک مقیاس بزرگ را تجریه میکند نوشت: «ما دیگر در زمان صلح زندگی نمیکنیم، بلکه در زمان جنگ زندگی میکنیم.»
فیلیپو همچنین با اشاره بر اهمیت حذف ناتو و اتحادیه اروپا چنین آورده است که اعضای این اتحادیه دائماً یک دستور کار نظامی را ترویج میکنند و لذا «خلاص شدن از اتحادیه اروپا و ناتو ضروری است.»
مسکو بارها تأکید کرده است که هیچ یک از کشورهای ناتو را تهدید نمیکند، اما اقداماتی را که ممکن است منافع روسیه را تهدید کنند، نادیده نخواهد گرفت.
در عین حال، روسیه برای گفتوگو رو، خوش نشان داده است اما در شرایط برابر و معتقد است که غرب باید مسیر خود را به سوی نظامیسازی اروپا کنار بگذارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز بارها اشاره کرده است که روسیه خواهان درگیری نظامی مستقیم با ناتو نیست، اما اگر کسی گستاخانه عمل کند مسکو برای اقدام متقابل آماده است.
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