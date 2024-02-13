  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۴

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه خبر داد؛

دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۲۴ ساعت در ساوه

دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۲۴ ساعت در ساوه

ساوه- فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل در شهرستان ساوه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد تیراندازی منجر به جرح در یکی از خیابان‌های ساوه و انتقال مجروح به مراکز درمانی، رسیدگی به موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل مشخص شد، دو نفر با هم درگیر شده و یکی از طرفین، با سلاح شکاری به سمت جوانی ۳۳ ساله تیراندازی نموده و متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به اینکه پس از انتقال جوان مجروح به بیمارستان، با وجود تلاش تیم پزشکی به علت شدت جراحات وارده فوت می‌کند، گفت: با توجه به حساسیت موضوع، تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی تشکیل و با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را در کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع قتل شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ جمالی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری در این عملیات تصریح کرد: متهم با اعتراف به قتل، انگیزه خود را اختلاف قبلی با مقتول عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه افزود: متهم با تشکیل پرونده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6023648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها