دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۲۴ ساعت در ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد تیراندازی منجر به جرح در یکی از خیابان‌های ساوه و انتقال مجروح به مراکز درمانی، رسیدگی به موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل مشخص شد، دو نفر با هم درگیر شده و یکی از طرفین، با سلاح شکاری به سمت جوانی ۳۳ ساله تیراندازی نموده و متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به اینکه پس از انتقال جوان مجروح به بیمارستان، با وجود تلاش تیم پزشکی به علت شدت جراحات وارده فوت می‌کند، گفت: با توجه به حساسیت موضوع، تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی تشکیل و با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را در کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع قتل شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ جمالی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری در این عملیات تصریح کرد: متهم با اعتراف به قتل، انگیزه خود را اختلاف قبلی با مقتول عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه افزود: متهم با تشکیل پرونده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

