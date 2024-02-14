خانواده و زن مهمترین نقاط جنگ تمدنی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران مدارس علمیه بانوان تهران در سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و امور تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با حضور اساتید و مدیران حوزههای علمیه بانوان برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این نشست سارا طالبی مدیر ادارهکل بانوان با بیان اینکه حوزههای علمیه به لحاظ ظرفیت و توان مهمترین مرکز تبلیغی به شمار میروند و حوزویان مهمترین مخاطبان پیام جهاد تبیین رهبر معظم انقلاب هستند، افزود: اداره کل بانوان در راستای مأموریت خود یکی از مهمترین مخاطبین خود را طلاب خواهر میداند. در همین راستا اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، «گفتمانسازی زن مجاهد» را راهبرد کلان خود قرار داده است.
وی افزود: بر اساس فرمایشات و ادبیات رهبری در مسیر حرکت آفرینی برای تبیین اسلام ناب، کلیدواژه «زن مجاهد»؛ بانو و زنی که برای خدا و در راه خدا قیام میکند را انتخاب کردیم؛ این در حالی است که امام (ره) نیز بحث قیام لله را مطرح کردند چراکه قیام لله چکیده تمام مواعظی است که قرآن به انسانها و بهویژه به مسلمانان توصیه میکند. ان شاالله که ما بتوانیم مسیر حضرت امام (ره) و حضرات معصومین علیهم السلام را که با وجود محدودیتهای بسیار دشمن؛ تشکیلات شیعه را به بهترین نحو سازماندهی کردند و صبورانه با سختیها رو به رو شدند، ادامه دهیم.
طالبی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر که در نقطه نزاع تمدنی قرار گرفتهایم تاکید کرد: در جنگ تمدنها موضوع زن و خانواده بسیار حائز اهمیت است. از طرفی با توجه به اینکه مقام معظم رهبری حکم جهاد تبیین را صادر کردند بنابراین امروز مهمترین مأموریت بانوان مبلغ، جهاد تبیین است در همین راستا اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، مأموریت اصلی این اداره را تبیین حرکت آفرین زن مجاهد در مسیر اسلام ناب، تعریف و گفتمان سازی را نیز به عنوان راهبرد اصلی تعیین کرده است.
سرپرست ادارهکل بانوان با تاکید بر اینکه حضرت امام (ره) برای ایجاد تحول انقلاب اسلامی از راهبرد گفتمان سازی استفاده کردند و این راهبرد به نحوی از جنس جهاد تبیین بود اذعان داشت: حضرت آیت الله خامنهای مدظلهالعالی در دیدار با مداحان به این مهم اشاره کردند که امام (ره) با جهاد تبیین حکومت شاه را سرنگون کردند در حالی که امام از ادوات جنگی مانند تانک، اسلحه، گلوله و… بهره نمیبردند اما با روشنگری و همان شبکه محدودی که در اختیار داشتند باوجود تمام محدودیتها توانستند مردم را همراه کنند و بانوان در این مسیر متعالی نقش مهمی برعهده داشتند. لذا با وجود تمام زحماتی که برای تبیین مسائل مختلف در حوزه زنان متحمل شدهایم، اگر به مسئله جهاد تبیین در این عرصه درست بپردازیم مسائل مختلف زیر شاخه این موضوع از جمله حجاب نیز حل میشوند.
طالبی ادامه داد: اگر بخواهیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی به دو ساختار اشاره کنیم که مأموریت و جنس فعالیت آنها به یکدیگر نزدیک و مأموریت ویژهای نیز در مساله تبلیغ بر عهده آنها است باید حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی را نام ببریم. در جلسهای که با مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در رابطه با ظرفیتها و توانمندی ویژه حوزه علمیه خواهران در مورد مساله تبلیغ نیازهای زمانه و مأموریت این دو نهاد دینی تبلیغی در خصوص جهاد تبیین برگزار شد، بحث و تبادل نظر پیرامون موارد ذکر شده انجام و پیشنهادهایی در این رابطه مطرح شد.
وی گفت: بیشتر درگیر کردن بانوان فارغالتحصیل حوزههای علمیه در عرصه جهاد تبیین را از دیگر برنامههای اداره کل بانوان میدانیم حوزه علمیه به عنوان کنشگر صحنه مخاطبان خاص خود را دارد. ما در سازمان تبلیغات با امکاناتی که در اختیار داریم، میتوانیم برای پیشبرد اهداف حوزه کمک کنیم. حوزههایی که دارای کانون تبلیغی هستند تجربه خوبی داشته و نیاز به حمایت دارند بر همین اساس در سازمان تبلیغات اسلامی طرحهایی ارائه شد تا دسترسیها و ارتباطات این سازمان با حوزههایی که دارای کانونهای تبلیغی هستند بیشتر شود.
نظر شما