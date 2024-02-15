به گزارش خبرگزاری مهر، سایت صهیونیستی والا که از مهمترین وبگاههای امنیتی رژیم صهیونیستی به شمار میرود، نوشت که انتقادها از ارتش اسراییل در زمینه شکست سامانه ضد موشکی آن در برابر موشکهای حزبالله لبنان که دیروز به سمت سرزمینهای اشغالی گسیل شد، افزایش پیدا کرده است.
منابع اسرائیلی گزارش میدهند که حملهای که حزبالله دیروز انجام داد، مقر فرماندهی شمالی سرزمینهای اشغالی و پایگاه هوایی در میرون و پایگاه نظامی در منطقه صفد را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش تعداد موشکها بالغ بر ۸ موشک بود و حزب الله در حمله به شهر الصفد از موشک دقیق استفاده کرد، ولی سامانه گنبد آهنین نتوانست این موشک را رهگیری کند.
حزب الله صبح دیروز بیسابقهترین حملات خود را ضد مناطق نظامی در صفد انجام داد که در نتیجه آن یک صهیونیست به هلاکت رسید و هفت نفر دیگر نیز زخمی شدند.
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