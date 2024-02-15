حمله موشکی حزب الله به «شتولا» و «مزارع شبعا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی از شلیک سه موشک ضد زره از جنوب لبنان به شهرک صهیونیستنشین «شتولا» در منطقه الجلیل اعلی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.
رسانههای رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که منطقه اشغالی «هار دوف» در مزارع شبعا هم هدف یک فروند موشک شلیک شده از جنوب لبنان قرار گرفته است.
رسانههای مذکور با اشاره به این تحولات اذعان کردند که آمادهباش در جبهه شمالی فلسطین اشغالی از ترس حملات حزب الله لبنان به حداکثر رسیده است.
بر اساس گزارش رسانههای صهیونیستی، آژیر خطر در شماری از شهرکهای صهیونیستنشین در شمال فلسطین اشغالی در پی هراس از نفوذ پهپادهای حزب الله به صدا درآمده است.
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