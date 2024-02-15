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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

حمله موشکی حزب الله به «شتولا» و «مزارع شبعا»

حمله موشکی حزب الله به «شتولا» و «مزارع شبعا»

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اعلام حالت آماده‌باش حداکثری در جبهه شمالی فلسطین اشغالی، اعلام کردند که شهرک صهیونیست‌نشین شتولا و مزارع اشغالی شبعا هداف حملات موشکی حزب الله قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شلیک سه موشک ضد زره از جنوب لبنان به شهرک صهیونیست‌نشین «شتولا» در منطقه الجلیل اعلی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که منطقه اشغالی «هار دوف» در مزارع شبعا هم هدف یک فروند موشک شلیک شده از جنوب لبنان قرار گرفته است.

رسانه‌های مذکور با اشاره به این تحولات اذعان کردند که آماده‌باش در جبهه شمالی فلسطین اشغالی از ترس حملات حزب الله لبنان به حداکثر رسیده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، آژیر خطر در شماری از شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی در پی هراس از نفوذ پهپادهای حزب الله به صدا درآمده است.

کد مطلب 6025323

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