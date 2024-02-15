کاهش حوادث در محور «نمازگاه-تنگ ارم» با اجرای طرح تعریض و بهسازی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح پنجشنبه در عملیات بهسازی محور «نمازگاه- تنگ ارم» اظهار کرد: تعریض و بهسازی این محور پرتصادف از خواسته‌های دیرینه مردم بخش ارم دشتستان بود که خوشبختانه در دولت سیزدهم محقق شد.

وی در خصوص جزئیات فنی این پروژه بیان کرد: بهسازی و تعریض محور «نمازگاه- تنگ ارم» به طول ۱۲ کیلومتر در قالب ۲ فاز اجرا می‌شود.

اخترشناس ادامه داد: این جاده به عنوان محور ارتباطی بخش ارم به مرکز شهرستان دشتستان دارای پیچ‌ها و شیب‌های تند، عرض کم و نداشتن شانه جزو نقاط حادثه خیز است که در قالب این پروژه عرض جاده از ۵.۵ متر فعلی به ۹ متر ارتقا می‌یابد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تأمین به موقع اعتبارات، بهسازی محور «نمازگاه-تنگ ارم» تا قبل از پایان دولت سیزدهم تکمیل خواهد شد.