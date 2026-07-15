۶ پروژه شاخص عمرانی دشتستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر چهارشنبه با همراهی معاون عمرانی استاندار، فرماندار دشتستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط از ۶ پروژه شاخص شهرستان بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و همچنین مشکلات و چالش‌های پروژه‌ها قرار گرفت.

ارسلان زارع گفت: مخزن هزار مترمکعبی آب شهر کلمه، سد مخزنی دهرود، بهسازی و ایمن‌سازی محور مواصلاتی دهرود- تنگ ارم، مخزن ۵ هزار متر مکعبی تنگ ارم، عملیات اجرایی راهسازی محور مواصلاتی تنگ ارم- نمازگاه و ساختمان جدید بخشداری ارم از جمله پروژه‌هایی است که مورد بازدید قرار گرفت.

وی افزود: سد دهرود با ارتفاع ۲۸ متر و حجم مخزن ۱۰.۵ میلیون مترمکعب با حجم مصالح بتنی ۱۷۰ هزار متر مکعب دارای پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد است و مخزن هزار مترمکعبی کلمه نیز با سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد تومان از پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد و مخزن پنج هزار مترمکعبی بخش ارم نیز از پیشرفت ۷۵ درصدی برخوردار است.

وی بیان کرد: پروژه‌های حوزه راهداری بخش ارم شامل بهسازی و ایمن‌سازی محور مواصلاتی دهرود- تنگ ارم با پیشرفت ۹۰ درصد و قطعه دوم محور مواصلاتی تنگ ارم- نمازگاه به طول ۶ کیلومتر و پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی فعال هستند.

وی اضافه کرد: ساختمان بخشداری ارم نیز از پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصدی برخوردار است.