آغاز روابط دیپلماتیک کوبا و کره جنوبی پس از ۶۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل، وزارت خارجه کوبا با انتشار بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که در ۱۴ فوریه ۲۰۲۴، روابط دیپلماتیک و کنسولی بین کوبا و کره جنوبی برقرار شد.»

سئول و هاوانا برای اولین بار در سال ۱۹۴۹ روابط دیپلماتیک برقرار کردند، اما یک دهه بعد زمانی که فیدل کاسترو رهبر سابق، قدرت را در جریان انقلاب کوبا به دست گرفت، این روابط قطع شد و کوبا به سمت کره شمالی چرخید.

بنابر ا علام اندیشکده کوبایی «مرکز تحقیقات سیاست بین المللی» در سال ۲۰۲۱، گرچهکوبا و کره جنوبی برای دهه‌ها روابط دیپلماتیک نداشته‌اند، در سال‌های اخیر روابط تجاری مهمی در صنایع خودروسازی، الکترونیک و تلفن همراه ایجاد کرده‌اند.

در سال ۲۰۰۵، یک دفتر سرمایه گذاری تجاری کره جنوبی در هاوانا حضور داشت و ۷۰ میلیون دلار خط اعتباری به کوبا اعطا کرد.

کوبا همیشه طرفدار راه حل مذاکره برای درگیری بین کره جنوبی و کره شمالی بوده است که در پایان جنگ جهانی دوم از هم جدا شدند. تنش‌ها بین دو طرف در ماه‌های اخیر شدت گرفته است و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، سئول را دشمن اصلی خود اعلام کرده است.