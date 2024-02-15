به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین به نقل از رسانههای صهیونیستی نوشت که بخش بازپروری وزارت جنگ رژیم صهیونیستی خود را برای پذیرش ۲۰ هزار نظامی معلول تا پایان سال جاری میلادی آماده می کند.
بر اساس گزارش رسانههای صهیونیستی، از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون بیش از ۵۵۰۰ مجروح از نظامیان ارتش در این بخش پذیرش شدهاند. گزارشهای موجود تاکید دارند که بیشتر زخمیها از میان نیروهای ذخیره هستند و نظامیان بین ۲۱ تا ۳۰ سال، بالغ بر ۴۶ درصد از زخمیها را به خود اختصاص دادهاند. ۳۶ درصد از مجروحان صهیونیست نیز بین ۳۱ تا ۴۰ سال سن دارند و ۱۸ درصد از آنها نیز بالای ۴۰ سال سن دارند.
رسانههای اسرائیلی میافزایند که ۷۰ درصد از مجروحانی که در بخش بازپروری وزارت جنگ رژیم صهیونیستی پذیرش شدهاند، از میان نیروهای ذخیره هستند و ۷ درصد از نظامیان از نیروهای دائمی بوده و ۱۰ درصد نیز سربازانی هستند که بعد از مجروحیت، از خدمت مرخص می شوند.
بر اساس آمارهای رسمی رژیم صهیونیستی تاکنون بالع بر ۵۶۵ نظامی صهیونیست در جنگ اخیر غزه به هلاکت رسیدهاند. این در حالی است که بسیاری از شواهد از جمله اذعان رسانههای صهیونیست، آمار واقعی تلفات و جراحتهای نظامیان صهیونیست را بسیار بیشتر از این اعداد ارزیابی می کنند.
فزایش خطوط تماس با نیروهای دشمن صهیونیست و گسترش شانس موفقیت در عملیات نفوذ و غافلگیری دشمن از طریق تکمیل عملیات رصد و جمعآوری اطلاعات بین نیروها به علاوه توزیع نقشها و کارکردها بین نیروهای عملیاتی و مشخص بودن مسیرهای نفوذ دشمن و محورهای عملیاتی آنها و تاکتیکهای آنها در نزد نیروهای مقاومت باعث افزایش تلفات و خسارتهای انسانی ارتش رژیم صهیونیستی شده است.
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