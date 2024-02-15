ارتباطات پایدار صندوق های رأی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای ارتباطی در بابل با اشاره به تعامل مطلوب بین وزارت ارتباطات و وزارت کشور گفت زیرساختهای مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در کشور فراهم شده است.
وی با عنوان اینکه مشکلی برای برپایی انتخابات نداریم، گفت: در حال حاضر در کشور ۱۰ سایت اپراتور رقابت میکنند و تا پایان دولت اینترنت پرسرعت در تمامی مناطق کشور برقرار میشود.
وی گفت: سرعت اینترنت در کشور ۱۰ برابر سرعت قبلی است.
به گزارش مهر، طرحهای ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات در بابل و برخی از شهرهای استان فعال شده است.
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