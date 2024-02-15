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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

وزیر ارتباطات:

ارتباطات پایدار صندوق های رأی فراهم شد

ارتباطات پایدار صندوق های رأی فراهم شد

ساری- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتباطات پایدار صندوق‌های رأی در انتخابات فراهم شده است، گفت: مشکلی برای برگزاری انتخابات نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های ارتباطی در بابل با اشاره به تعامل مطلوب بین وزارت ارتباطات و وزارت کشور گفت زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در کشور فراهم شده است.

وی با عنوان اینکه مشکلی برای برپایی انتخابات نداریم، گفت: در حال حاضر در کشور ۱۰ سایت اپراتور رقابت می‌کنند و تا پایان دولت اینترنت پرسرعت در تمامی مناطق کشور برقرار می‌شود.

وی گفت: سرعت اینترنت در کشور ۱۰ برابر سرعت قبلی است.

به گزارش مهر، طرح‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات در بابل و برخی از شهرهای استان فعال شده است.

کد مطلب 6025288

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