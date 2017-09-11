چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بانوان کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش خواهران در حسینیه ثارالله ارومیه وبا حضور مسؤولان و مدیران کشوری و استانی، جامعه قرآنی و قاریان و حافظان شرکت کننده در این دوره از مسابقات آغاز شد.

براساس این گزارش اجرای تئاتر حضرت مریم(س)، خیر مقدم گویی تاجفر، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، اجرای گروه مدیحه سرایی تسنیم و تجلیل از شهدای مدافع حرم از دیگر برنامه های آیین افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم در بخش خواهران بود.

براساس این گزارش، آیین افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش خواهران در حسینیه ثارالله به طور مستقیم از شبکه قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن پخش شد.

چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش خواهران ازامروز ۲۰ شهریورماه با رقابت ۴۰۰ متسابق در رشته های مختلف حفظ کل، حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء، قرائت، ترتیل، مدیحه‌سرایی و معارف در مجتمع فرهنگی شهید کاظمی ارومیه آغاز شده و تا ۲۶ شهریور ماه ادامه خواهد یافت .

بر اساس این گزارش تجلیل از خانواده شهید رضا نقشی قره باغ، شهید مدافع حرم ارومیه از دیگر برنامه های آیین افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات جمهوری اسلامی ایران در بخش خواهران بود که با باحضور دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، مدیرکل اوقاف و امور خیریه اذربایجان غربی، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذر بایجان غربی انجام شد.